6’ncı filo 40 gemi, 175 savaş uçağı ve 21 bin personelle hazır!

T24 - ABD’nin 6’ncı Filo’yu Libya açıklarına göndermesi, Kaddafi’yi devirmek için askeri müdahale senaryolarını güçlendirdi. ABD, İngiltere ve Fransa, Libya hava sahasını uçuşa kapatma ve uçuş yasağını denetleyecek ‘çekiç güç’ kurma seçeneğini Kaddafi’den kurtulma planları içine aldı. Ancak uzmanlar Batı’nın öncelikle hava sahasını kapatmadan çözüme gitmeyi düşündüğünü belirtiyor.



Libya’da Muammer Kaddafi’nin başkent Trablus’ta direnmesi ve hatta sadık birlikleri ile karşı atağa geçmesi, halk isyanını kanla bastırmaya çalışan Kaddafi’nin askeri müdahaleyle iktidardan uzaklaştırılmasını gündeme getirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



ABD, muhaliflerin Kaddafi’yi silah zoruyla devirme gücü olmaması nedeniyle bir dizi senaryo üzerinde çalışıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa ve ABD ile Libya hava sahasının uçuşa kapalı bölge ilan edilmesi planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ABD 6’ncı Filo’sunun Libya açıklarına gelmesi de askeri seçenekleri artırdı. İngiltere Malta’daki hava üssünü alarma geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ‘Bu adım Güvenlik Konseyi kararı gerektirir, izin vermeyiz” mesajı verdi.



ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Kaddafi’yi devirmek için çalıştıkları senaryolar ise şöyle:



1-Sürgüne gitsin: ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kaddafi ve ailesinin iktidardan ayrılarak sürgüne gidebileceğini açıkladı. Böyle bir durumda ‘Kim alır’ sorusu gündeme geliyor. Akla gelen tek yer Kaddafi ile yakın dostluğu bulunan Zimbabwe.



2-Çevresi darbe yapsın: Bu amaçla ABD Libya’nın mal varlığını dondurdu, 30 milyar dolarına da el koydu. BM Güvenlik Konseyi kararında da ‘Uluslararası Mahkeme’ sopası gösterilerek, Kaddafi çevresine “Onun yanında durdukça siz de mahkemeye gidersiniz” mesajı verildi.



3-İsyancılara silah verelim: ABD’nin BM Büyükelçisi Susan Rice, Libya’da muhaliflerle gizli temasları sürdürdüklerini ancak muhaliflerin de henüz kendi aralarında bir bütünlük sergilemediğini açıkladı. Muhaliflerin silahın yanısıra askeri eğitime de ihtiyacı var.



4-Batı müdahale etsin: ABD, NATO üyelerinin Lİbya’ya müdahale konusunda fikir birliği içinde olmadığını duyurdu. Pentagon, Libya’ya müdahalede şimdilik durum değerlendirmesi yaptıklarını ve verilmiş bir karar olmadığını açıkladı.



AFP ajansı, muhaliflerin kontrolündeki Bingazi’de isyancıların, kendi başlarına Kaddafi’yi deviremeyecekleri için dış müdahale çağrısında bulunmayı düşündüğünü bildirdi.

Öte yandan BM Genel Kurulu, Libya’nın, merkezi Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi’ne üyeliğini askıya aldı.





40 gemi ve 175 savaş uçağı



Akdeniz’de konuşlu olan ve bir kısmı Libya açıklarına gelen 6’ncı filo 40 gemi, 175 savaş uçağı ve 21 bin personelden oluşuyor. Filoda, 2 uçak gemisinin yanısıra denizaltılardan çıkarma gemilerine kadar çok sayıda destek gemisi de bulunuyor. Ayrıca Kızıldeniz’de konuşlu helikopter gemisi USS Kearsarge de destek için Akdeniz’e geçti, USS Ponce helikopter gemisi ise Süveyş kanalına yöneldi. Malta’daki İngiliz hava üssü alarmda. Bir destroyer ve fırkateyn de Libya açıklarında.

Halkın bombalanması dezenformasyon

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, halk ayaklanmasının başladığı günden bu yana casus uydularının Libya üzerinde 24 saat izleme yaptığını belirterek, “Batı medyasında çıkan, Libya hava kuvvetlerinin halkı bombaladığı yönündeki haberler, abartılı ve kasıtlı yalandır” diye açıklama yaptı. Interfaks, Rus casus uydularının gerçek zamanlı ve sürekli Libya’yı takip ettiğine dikkat çekerek, uyduların özellikle Kaddafi’nin direndiği başkent Trablus ile isyancı Bingazi kentlerine odaklandığını duyurdu.



