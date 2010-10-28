-6'LI GANYAN SAATLERİ VE YARIŞ GÜNLERİ DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Kış saati uygulaması nedeniyle 6'lı ganyan saatleri ile bazı yarış günlerinde değişikliğe gidilecek. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 6'lı ganyan başlama saatlerinde yapılan değişikliğin yanı sıra Adana'da yarış sezonunun 2 Kasımdan itibaren başlaması, Diyarbakır yarışlarının ise 4 ve 11 Kasım günleri yapılmasının ardından sona erecek olması nedeniyle yurtiçi yarış günlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca 12 Kasımdan itibaren İzmir yarışlarında 6'lı ganyanın 15.30'da başlaması kararlaştırıldı. Yurtiçi yarış günleri ve 6'lı ganyanın başlama saatleri şöyle: Gün Gündüz Akşam 6'lı Ganyan --- ------ ----- ----------- Pazartesi Şanlıurfa 13.15 Salı Adana 13.30 Çarşamba Adana 13.30 İstanbul 17.30 Perşembe Diyarbakır 13.15 (4-11 Kasım) İzmir 17.30 (12 Kasımdan itibaren) İzmir 15.30 Cuma Bursa 13.30 İzmir 17.30 Cumartesi Adana 13.30 İstanbul 17.30 Pazar Ankara 13.30 İzmir 17.30