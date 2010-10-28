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Spor

6'LI GANYAN SAATLERİ VE YARIŞ GÜNLERİ DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 15:54

-6'LI GANYAN SAATLERİ VE YARIŞ GÜNLERİ DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Kış saati uygulaması nedeniyle 6'lı ganyan saatleri ile bazı yarış günlerinde değişikliğe gidilecek.  Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 6'lı ganyan başlama saatlerinde yapılan değişikliğin yanı sıra Adana'da yarış sezonunun 2 Kasımdan itibaren başlaması, Diyarbakır yarışlarının ise 4 ve 11 Kasım günleri yapılmasının ardından sona erecek olması nedeniyle yurtiçi yarış günlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca 12 Kasımdan itibaren İzmir yarışlarında 6'lı ganyanın 15.30'da başlaması kararlaştırıldı.  Yurtiçi yarış günleri ve 6'lı ganyanın başlama saatleri şöyle:  Gün           Gündüz        Akşam       6'lı Ganyan    ---           ------        -----       ----------- Pazartesi     Şanlıurfa                 13.15  Salı          Adana                     13.30 Çarşamba      Adana                     13.30                               İstanbul    17.30 Perşembe      Diyarbakır                13.15               (4-11 Kasım)  İzmir       17.30     (12 Kasımdan itibaren)  İzmir       15.30   Cuma          Bursa                     13.30                                 İzmir       17.30   Cumartesi     Adana                     13.30                               İstanbul    17.30 Pazar         Ankara                    13.30                             İzmir       17.30

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