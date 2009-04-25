6'da 6 yapmak istiyoruz



Galatasaraylı futbolcu Mehmet Topal, ligde kalan maçları kazanarak, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.



Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, son 6 haftasına sorunlarla girdikleri ve şampiyon oldukları geçen sezona göndermede bulanarak, ''Bu sezon da son 6 hafta kaldı. Biz bu 6 haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında çok iyi oynamasak bile çok kritik bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizim şampiyonluk yolunda ilerlememizi sağladı. Kalan maçlarımızı kazanırsak, fikstürde iyi duruma geleceğimize inanıyorum. İnşallah 6'da 6 yapıp bu sezonun şampiyonu oluruz'' diye konuştu.



Sarı-kırmızılı taraftarların kalan bölümde yine kendilerine destek olmasını isteyen Mehmet Topal, hedeflerine ulaşacaklarını düşündüklerini ve 6 hafta sonra tekrar konuşmak istediklerini dile getirdi.



Fenerbahçe ile yaptıkları derbi maçta yaşanan olaylara da değinen Mehmet Topal, ''Öncelikle Türk halkından, medyadan ve izleyen herkesten özür dilemek istiyorum. Yaşananlar, iki büyük takıma yakışmadı. Futbolun içinde bazen böyle olaylar oluyor. İki takımın saha içindeki hırsından olan bir şeydi. Herkes kazanmak istiyordu ve adrenalin üst düzeydeydi. Ara sıra futbolda oluyor böyle şeyler. Umarım bir daha böyle şeyler olmaz diye düşünüyorum'' dedi.



