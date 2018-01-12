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697 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

KHK kapsamında 60 akademisyen ve 19 idari ğersonel de üniversitelerden ihraç edildi

12 Ocak 2018 06:39

OHAL kapsamında 697 No'lu yeni KHK yayımlandı. KHK kapsamında 60 akademisyen ve 19 idari personel de üniversitelerden ihraç edildi.

16 akademisyenin ihraç edildiği Dumlupınar Üniversitesi ve 7 akademisyenin ihraç edildiği Gazi Üniversitesi listede dikkat çekti. 

KHK ile telefonlarında bulunan Mor Beyin yazılımı nedeniyle iradeleri dışından ByLock bağlantısı kurduğu belirlenen 39 akademisyen de göreve iade edildi.

KHK ile ihraç edilen akademisyen ve idari personelin tam listesine ulaşmak için tıklayınız

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