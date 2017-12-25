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"696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi 'genel af' niteliğindedir; bu düzenleme 'korsan' bir aftır"

"Genel af ancak TBMM üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul edilebilir"

25 Aralık 2017 00:43

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Önok, Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin, "Bu düzenleme 'genel 'af' niteliğindedir. Anayasamıza göre genel af ancak TBMM üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul edilebilir. O halde bu düzenleme, 'korsan' bir aftır" dedi.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Önok

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Önok, "Suç teşkil edebilecek eyleminden ötürü bir kimsenin asla hukuken sorumlu tutulmayacağına dair 'cezasızlık' düzenlemeleri Anayasa'nın değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez nitelikteki 2. maddesinde yer alan 'hukuk devleti' ilkesine aykırıdır" diye yazdı.

Önok'un açıklamaları şöyle:

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