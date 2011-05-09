-69,4 MİLYAR LİRALIK ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIMI YAPILDI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye genelinde bugüne kadar 69,4 milyar liralık elektrik üretim yatırımı yapılırken, bu yatırımlardan en büyüğü Şanlıurfa'ya yapıldı. Alınan bilgiye göre, bazı milletvekillerinin özel sektör tarafından gerçekleştirilen enerji yatırımları konusunda bilgi talepleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK), 2002-2010 döneminde il bazında elektrik yatırımları ile bu yatırımların ilerleme durumları hakkında bir çalışma yaptı. EPDK'nın ilk kez yaptığı çalışmaya göre, özel sektör ve EÜAŞ'ın hidroelektrik, doğalgaz linyit, rüzgar gibi yakıt türleriyle üretilen elektrik yatırımları çerçevesinde Türkiye genelinde 1260 santral için lisans alındı. Elektrik üretiminde öngörülen yatırım tutarı 113,1 milyar lira olarak belirlenirken, en büyükleri Doğu ve Güneydoğu'daki lisanslı projeler olmak üzere bugüne kadar 69,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Elektrikte işletmedeki kurulu güç 49 bin 678 megavatı bulurken, yurt genelindeki elektrik yatırımlarının öngörülen üretim büyüklüğü yıllık 438,7 milyar kilovatsaat olarak belirlendi. -EN BÜYÜK YATIRIM ŞANLIURFA'YA YAPILDI- Türkiye'de elektrik üretiminde en büyük yatırım 5 milyar lira ile Şanlıurfa'ya yapıldı. Bu kapsamda, Şanlıurfada GAP'ın en önemli ve kilit tesisi olan Atatürk HES ile EÜAŞ tarafından 3,8 milyar lira üretim yatırımı yapılırken, Şanlıurfa HES ile 81,6 milyon lira, Birecik HES aracılığıyla da 1,1 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu ili, 56 santral lisansı alınan ve 4,8 milyar liralık elektrik üretim yatırımı gerçekleştirilen İzmir izledi. Elektrik yatırımlarında üçüncü sırayı ise 3,6 milyar lira ile Diyarbakır alırken, bunu 3 milyarlık yatırım ile İstanbul, 2,9 milyar lira ile Samsun, 2,5 milyar lira ile Elazığ ve 2,4 milyar liralık yatırım ile de Sakarya ve Muğla izledi. Antalya'da 2,2 milyar liralık, Manisa'da 2,1 milyar liralık, Hatay da 2 milyar liralık elektrik üretimi yatırımı yapıldı. Öte yandan Kilis'te hiç üretim yatırımı yapılmazken, en az yatırım 4,4 milyon lira ile Iğdır'a, 9 milyon lira ile de Aksaray'a yapıldı. Ağrı'da 13 milyon lira, Bitliste 17,3 milyon lira, Kırşehir de 19,6 milyon liralık elektrik üretimi yatırımı gerçekleştirildi.