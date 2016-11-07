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BBC Türkçe

69 yıldır kayıp olan nükleer bomba bulunmuş olabilir

Bulunan bomba kayıp nükleer bombaysa, soğuk savaşın gizemlerinden biri çözülmüş olacak

07 Kasım 2016 23:03

Kanada'nın British Columbia eyaleti açıklarında yer alan Haida Gwaii Takımadaları yakınlarında bir dalgıç, kayıp bir nükleer bombaya ulaşmış olabilir.

Sean Smyrichinsky, deniz hıyarı bulmak için dalış yaptığı sırada uçan daireye benzer bir metal nesne gördüğünü söyledi.

Kanada Savunma Bakanlığı, nesnenin 1950 yılında düşen Amerikan uçağına ait hala bulunamayan atom bombası olabileceğini düşünüyor.

Her ne kadar bombanın nükleer malzemeye sahip olmadığı düşünülse, bunu doğralamak için bölgeye savaş gemileri gönderildi.

Pitt Adası açıklarındayken Ekim başında nesneye rastladığını belirten Smyrichinsky, "UFO gibi çok acayip bir şey bulduğumu düşündüm" açıklamasında bulundu.

1950 yılında gizli bir görevde olan Amerikan B-36 borbardıman uçağı, Teksas'taki Carswell Hava Kuvvetleri Üssü'ne doğru giderken düşmüş, paraşütle atlayan 17 kişilik mürettebattan beşi hayatını kaybetmişti.

Motorları alev aldıktan sonra okyanusun ortasına düşen uçağın enkazı üç yıl sonra bulunmuş; ancak bombaya rastlanamaması büyük bir gizem yaratmıştı.

Amerikan ordusu, uçakta TNT adlı patlayıcı olsa da plütonyum bulunmadığı için nükleer patlama kapasitesine sahip olmadığını söylüyor.

Soğuk Savaş'ın en şiddetli olduğu dönemlerden birinde yaşanan bu kaza, havacılık tarihçilerinin elli yıldır ilgisini çekiyor.

British Columbia'da yaşayan havacılık tarihçisi Dirk Septer, o dönemde Amerikan hükümetinin, Rusların bombayı bulmasından ötürü endişe duyduğunu aktarıyor.

Septer'a göre kazanın gerçekleştiği yer düşünüldüğünde, dalgıcın nesneyi bulduğu nokta, nesnenin nükleer bomba olma ihtimalini azaltıyor. Septer, "Bulduğu her neyse, nükleer bomba değil." diyor.

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