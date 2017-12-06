69 asker daha tutuklandı; 41 asker itirafçı oldu…

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27\'si mahrem imam, 333\'ü de çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden savcılığa sevk edilen 74 şüpheliden 69\'u daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 asker savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorgulanan şüphelilerden 69\'u, “Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin hakimlik sorgusu sonrasında mevcut delil durumu nedeniyle, 1 şüphelinin ağır özürlü çocuğunun olması nedeniyle, 1 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

41 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında daha önce 85 asker daha tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 154\'e yükselirken, 41 askerin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt hakkında itiraflarda bulundukları belirtildi.

Gözaltında bulunan 70 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 78 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.