68'lilerden HDP'ye destek deklarasyonu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezinde dün 68'liler ile bir araya geldi. 68'liler, 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini belirtirken, Demirtaş, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde 68 kuşağının ezilenler ve emekçiler adına hayalleri olan rüzgarın taşıyıcıları olduklarını vurgulayarak, "Biz oradan aldığımız mirasla bugün buradayız. O gün boyun eğilmiş olsaydı, bugün HDP olmayacaktı" dedi.

HDP'ye destek deklarasyonu

68'liler adına Ruhi Koç, 68'lilerin imzaladığı HDP'ye destek deklarasyonunu okudu. Deklarasyonda şu sözlere yer verildi: "Barış, demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesi doğrultusunda HDP'nin destekliyoruz. HDP'nin mecliste güçlü bir şekilde temsilinin barışa ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz."

'Sorumluluğumuzu arttıran bir deklarasyon oldu'

Ziyaretten dolayı 68'lilere teşekkür eden Demirtaş, partilerine dönük çok sayıda dayanışma mesajı aldıklarını belirterek, "Bu defa çok önemli bir destek ile karşı karşıyayız. Bizim yükümüzü, sorumluluğumuzu, omuzlarımızdaki görev emrini çok daha arttıran bir deklarasyon oldu" dedi.

'68'lilerden aldığımız mirasla buradayız'

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde 68 kuşağının ezilenler ve emekçiler adına hayalleri olan rüzgarın taşıyıcıları olduklarını vurgulayan Demirtaş, "Biz oradan aldığımız mirasla bugün buradayız. O gün boyun eğilmiş olsaydı, bugün HDP olmayacaktı" dedi. 68 ruhunun yaşadığına en büyük kanıtın HDP'nin varlığı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, HDP'de bir araya gelenlerin bu ruhu pratiğe geçirme inancı taşıdıklarını söyledi.

'Üçüncü bir seçenek var'

Bölge dizayn edilirken emperyal güçlerin kendi çıkarları uğruna çatışacaklarını ve istediklerini elde etmek için her türlü zorbalığı yapacaklarını kaydeden Demirtaş, "Ezilenler bu savaşta en büyük kaybı yaşayacaklar. Bu defa biz daha hazırlıklıyız. Yüzyıl önce yaptıkları gibi istedikleri doğrultuda bölgeyi dizayn edemeyecekler."

"Üçüncü bir seçenek var" diyen Demirtaş, sanki ya bölge krallarının yanında olmak ya da emperyalistlerin yanında olmaktan başka seçenek yokmuş gibi bir hava yaratıldığını söyledi ve şöyle devam etti: "Hayır! İkisi de bizim için seçenek değil. HDP sadece Kürt hareketinin değil, ortak ruhun yarattığı gerçek bir alternatif ve biz gözümüz gibi koruyoruz. Biz titizlikle yaklaştıkça egemenler de o kadar panikliyorlar. Çünkü ilk defa TİP'den bu yana parlamenter sisteme bu kadar doğrudan müdahale imkanı doğdu".

'AKP'yi iktidardan düşüreceğiz'

HDP'nin amacının yalnızca güçlü bir şekilde parlamentoya girmek olmadığını vurgulayan Demirtaş, alternatif bir halk hareketi oluşturacaklarını ve iddialı olduklarını söyledi. Seçimlerde AKP'yi iktidardan düşürerek tek başına hükümet kuramayacağı bir durum yaratacaklarını belirten Demirtaş, "Bunu gerçekleştirebilirsek Türkiye'de bir grup eli kana bulaşmış yönetim grubu dışında kimsenin korkmasına gerek yok. Dünyanın en zengin topraklarında bu kadar açlık işsizlik çekmeyeceğiz. Bu dayanışma bizler açısından son derece önemli, umut ediyoruz, sizleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.