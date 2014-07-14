688 kişi hatalı 19 soruya 'doğru' cevap verdi, polis akademisi karıştı

Müfettişler, 2011’de yapılan sınavdaki 19 hatalı soruya, 1000 kişiden 688’inin aynı ‘doğru’ yanıtı vermesini ‘şüpheli’ olarak değerlendirdi. 8 üst düzey müdür hakkında soruşturma talep edildi.

Emniyet teşkilatında başlatılan soruşturmalar çerçevesinde komiser yardımcılığı sınavlarına yönelik yaptığı incelemede hatalı soruların ısrarla yöneltildiğini ve bir kısım adayların da yanlış olmasına rağmen bu sorularda ‘doğru’ kabul edilen şıkkı işaretlediğini tespit etti. İçişleri Bakanlığı müfettişleri öncelikle, soruların sınavlardan önce bazı adaylara dağıtılıp sınavı kazanmalarının sağlandığı ve böylelikle “usülsüzlük” yapılarak emniyet teşkilatı içinde farklı bir yapılanmanın oluşmasına zemin hazırlandığı iddiasını araştırdı.

Söz konusu iddianın merkezinde yeralan “komiser yardımcılığı” sınavlarını inceleyen müfettişlerin, bu kapsamda önemli tespitlere ulaştı. 2009-2012 yılları arasında yapılan 4 sınavı tek tek inceleyen müfettişler 100’er soru sorulan 2009’daki sınavda 12, 2010’daki sınavda 14, 2011’de 19 ve 2012’deki sınavda ise 5 yanlış soru sorulduğunu belirledi. Üstelik 2009’daki sınavda sorulan 12 yanlış sorudan 2’sinin 2011’de yapılan başpolislik sınavında da sorulduğu tespit edildi.

Araştırmalarda 2011’deki soru kitapçığında yeralan 19 hatalı soruya, sınava giren 1000 kişiden 688’nin aynı “doğru” yanıtı vermesi müfettişlerce “şüpheli” olarak değerlendirildi.

Adli soruşturma istendi

İncelemede, 2009 ve 2010’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavlarında hazırlanan soruların resmi yazılı talimata rağmen ÖSYM’de isim ve imzası bulunan ancak ünvanı belirtilmeyen bir görevliye teslim edildiği ortaya çıktı. Böylelikle sınav sorularının güvenliğinin riskli hale geldiğini tespit edildi.

Bakanlığa teslim edilen raporda, sınavlardaki usulsüzlükler nedeniyle, sınavları koordine eden Emniyet Genel Müdür yardımcıları Mustafa Çankal, Mustafa Doğan Kılıç ve Ahmet Pek ile eğitim Dairesi Başkanı Metin Varol ile Polis Akademisi’nde sınav soruları hazırlama komisyonunda yeralan Ramazan Bal, Bedrettin Murat, Abdullah Alper Durmuş ile Eğitim Daire Başkan yardımcısı Mehmet Aybek yeraldı. Raporda, söz konusu üst düzey polis müdürleri hakkında adli soruşturma talep edildi.

Bakanlık 5 yönetici için soruşturma izni verirken, polis müdürleri Bal, Murat ve Durmuş hakkında soruşturma izni vermedi. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.