68 yıllık radyocu Guinness'e girdi

Peru’da 68 yıldır radyo programı yapan Maria Julia Venegas (97), ‘dünyanın en uzun süreli radyo programını sunan sunucusu’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na geçti.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, uzun yıllardır ‘Radio Club Infantil’ adlı çocuk programını sunan Venegas, dinleyicilerinin artık torun sahibi olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı radyo programcısı olmasına rağmen radyoculuktan tek kuruş bile para kazanmadığını ifade eden Venegas, bugüne kadar geçimini başka işlerle meşgul olarak sağladığını belirtti.

