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68 yıl kimliksiz yaşadı; 6 çocuğu oldu, askerlikten muaf tutuldu

Mehmet Tor 2010 yılına kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı

23 Mayıs 2017 12:16

Malatya Akçadağ'da yaşayan Mehmet Tor, 68 yaşına kadar kimliksiz bir hayat sürdü. Bu süre zarfında imam nikahı ile evlenen Tor'un bu evliliğinden 6 çocuğu oldu. Nüfus kaydı olmadığı için askerlik de yapamayan Tor, 65 yaş üstü olması nedeniyle askerlikten de muaf tutuldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Mehmet Tor’un nüfus cüzdanının olmaması nedeniyle çocuklar annelerinin üzerine nüfusta yazıldı. 6 çocuk annelerinin soy isimleri ile okula gidip hayatlarını sürdürürken Mehmet Tor ise 2010 yılına kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı.


Kimliğine 2010'da kavuştu

Tor, köyden hiç çıkmadığı için başının derde bile girmediğini ifade etti. 2010 yılında işinin devlet dairesine düşmesi ile kimliğin eksikliğini yaşayan Tor, yaptığı girişimler sonucunda kimliğine kavuştu. Mehmet Tor, 2010 yılında Akçadağ ilçe nüfus müdürlüğüne giderek kaydını yaptırınca ilk kez bir nüfus cüzdanı oldu.


Resmi nikah kıyabildi

Sonrasında yeniden evlenen yaşlı adam ikinci evliliğinden olan 2 çocuğunu da kimliğine kavuştuktan sonra resmi nikah kıyarak nüfusuna alabildi. Diğer yandan nüfus kaydı olmadığı için vatani görevini de yapamayan Mehmet Tor, 65 yaş üstü olması nedeniyle askerlikten de muaf oldu. Mehmet Amca şimdi ise 68 yıl sonra kavuştuğu kimliği ile köyünde sakin bir yaşam sürüyor.

 

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