-68 MİLYON LİRALIK SAHTE FATURA ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin piyasaya sahte fatura sürmeye çalışan bir gruba yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği görevlileri, mali yılbaşının yaklaşması sebebiyle başlattıkları çalışma çerçevesinde bazı kişilerin komisyon karşılığı sahte fatura piyasaya sürmeye çalıştıklarını tespit etti. Operasyonda, herhangi bir mal ve hizmet karşılığı bulunmayan faturaları yüzde 2-8 komisyonla piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen 13 kişi yakalandı. Zanlıların iş yeri, ikametleri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 8 değişik firma adına çok sayıda fatura, 17 değişik firmaya ait kaşe, çok sayıda firma adına kesilmiş 68 milyon lira tutarında fatura koçanı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların ayrıca yüksek faiz karşılığında ''tefecilik'' de yaptıkları tespit edildi. Zanlıların para verdikleri kişilere ait çok sayıda da senet elde edildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında ''tefecilik ve 213 sayılı vergi usul kanuna muhalefet'' suçlarından işlem yapıldı. Mali polis ayrıca, Maliye Bakanlığına bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanması için de suç duyurusunda bulundu.