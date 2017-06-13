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68 Kuşağı'nın tanınmış isimlerinden Sarp Kuray, CHP üyesi oldu

Kuray, 8 yıl cezaevinde kalmıştı

13 Haziran 2017 17:41

Yaklaşık 8 yıllık mahkumiyetinin ardından geçen yıl Kasım ayında cezaevinden tahliye olan Sarp Kuray bugün CHP grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozet takılarak parti üyesi oldu.

Kuray, 16 Haziran Örgütü'nün kurucusu olduğu iddiasıyla yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, AİHM'in adil yargılama yapılmadığı hükmünün ardından yeniden görülen davada, yine müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davaya konu olan 16 Haziran Örgütü'nün Kuray'dan başka üyesi bulunmadığı haberleri gündeme gelmişti.

Sarp Kuray tahliye olurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili arkadaşlarım beni uğurlarken onlara bir söz vermiştim. Burada onlardan insanları görüyorum. Dedim ki ömrüm olursa bu cezaevinden devrimci çıkacağım dedim. Size layık çıktığımı bilmenizi isterim. Ben 68 başkaldırısını bir ayağıyla Deniz Harp Okulu'nda, bir ayağıyla Dev Genç içinde yetişmiş bir insanım. Bize eğilmek bükülmek yakışmaz. Bizi hiçbir kuvvet, ne zorbalık ne batakçı gericilik sindiremez. Dik girdik, dik çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum."

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