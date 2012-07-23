68 komutan için kritik YAŞ!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez 68 tutuklu general ve amiral Yüksek Askeri Şura gündeminde olacak. Hakkında yakalama kararı bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler'in yerine yeni bir ismin atanması gündemde. Ve, terfi sırası gelen 40 generalden bazılarının emekli edilmesi, bazılarına da 1 yıl uzatma kararı verilmesi bekleniyor.

YAŞ, 1-4 Ağustos'ta toplanacak.

Terfi sırası gelen ama tutuklu olan 40 general-amiral hakkında ya emeklilik ya bir yıl uzatma kararı verilecek.

Ancak bu kararı verecek Şura'nın da 1 üyesi tutuklu, 1 üyesi hakkında da yakalama kararı var. Orgeneraller Bilgin Balanlı ve Nusret Taşdeler...

2011 Şurası öncesinde tutuklanan Bilgin Balanlı için geçtiğimiz yıl yeni bir orgeneral kadrosu oluşturulmuş, balanlı "yüksek askeri şura üyeliği" görevine getirilmişti. Balanlı gibi görev süresinin dolmasına 1 yılı kalan eğitim ve doktrin komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler'in ise görev yerinin değişmesi bekleniyor.

Çünkü geçtiğimiz yıl hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından GATA'da tedavi altına alınan Taşdeler'in Ankara'daki karargahı vekaletle yönetiliyor.

Taşdeler'in EDOK komutanlığından alınması, kalan görev süresince "YAŞ üyeliği" gibi pasif bir göreve getirilmesi bekleniyor.

İki eksikle toplanacak Şura'ya, Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner son kez katılacak. Silahlı Kuvvetler'deki en kıdemli general Güner emekliye ayrılacak.

45 kurmay albay, paşa olacak

Güner'den boşacalak orgeneral kadrosuna 1 korgeneral yükseltilecek. Bu rütbe için bekleme süresini dolduran ve ilk sırada olan korgeneraller tutuklu olduklarından terfi alamayacak. Bu nedenle sırada olmasa da bekleme süresini dolduran diğer korgeneraller arasından seçim yapılması gerekiyor.

Şura'da, 40'a yakın general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 45 kurmay albayın ise tuğgeneralliğe yükselmesi bekleniyor.