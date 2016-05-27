6,8 kiloluk bebek dünyaya geldi

Hindistan'da bir kadın 6,8 kilo ağırlığında bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar kız bebeğin ülkede şu ana kadar doğan en iri çocuk olabileceğini söylüyor.

Bebeklerin ortalama 2,5 ile 3,5 kilo arasında doğduğu Hindistan'da 6,8 kiloluk ağırlık altı aylık bir bebeğinkine eşit.

20 yaşındaki anne Nandini bebeği ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinde sezaryenle dünyaya getirdi.

Doktorlar bebeğin neden bu kadar kilolu doğduğunu anlamak için testler yaptıklarını söyledi.

Bebeğin boyu da 62 santimetre. Bu, yeni doğanlarda boyun ortalama 50 santimetre olduğu Hindistan'da ortalamanın çok üzerinde bir rakam.

Anne şeker hastası değil

Şeker hastası annelerin normalden ağır bebekler doğurması sık görülen bir durum. Ancak doktorlar annenin şeker hastası olmadığını söylüyor.

Anne ve bebeğin bakımını üstlenen Doktor SR Kumar, "Anneye ultrason ve kan testleri yaptık ama anormal bir durum yoktu. Örnekleri anne karnında metabolizma bozukluğu testine de yolladık. Sonuçları 48 saat içinde alacağız" dedi.

Şu ana dek Hindistan'da doğan en ağır bebek geçen yıl dünyaya gelen 6,7 kiloluk erkek çocuğuydu.