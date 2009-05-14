670 bin sivil Svat'taki operasyondan kaçtı

Pakistan ordusu, 670 bin sivilin kaçtığı ve 200 bininin mahsur kaldığı ülkenin kuzeybatısındaki Svat vadisinde Taliban'a karşı taarruzunu bugün de sürdürüyor.



Pakistan ordusu, operasyonun 19. gününde, eskiden turistik bir bölge olan ve 2 yıl kadar önce Taliban'ın eline geçen Svat vadisinde militanlara ait olduğu düşünülen yerleri bombardıman ediyor.



Askeri yetkililer, Dir ve Svat bölgelerinde Taliban'a ait gizli silah deposu ve mağaraların bombalandığını belirtti.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2 Mayıs'tan beri çatışma bölgelerinden kaçan sivillerin sayısının 500 bin ila 670 bin olduğunu açıklarken, 200 bin civarında sivilin de çatışmaların ortasında mahsur kaldığı ve ilk kez Buner bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün (CICR) sivillere yardım ulaştırabildiği bildirildi.



CICR Pakistan tıbbi koordinatörü Bart Janssens, çatışmalardan en fazla etkilenen Buner bölgesinde ne elektrik ne de su bulunduğunu, dükkanların büyük bölümünün kapalı ve gıda ürünlerinin satışının çok ender olduğunu belirtti.