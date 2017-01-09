67 yıllık kebapçı iflas etti

Temeli 1950 yılında atılan ünlü döner markası Hacıbey Kebapçılık ile ilgili mahkemeden olumsuz karar çıktı. Mahkeme, iflas erteleme talep eden şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi. Şirketin tasfiye sürecine alındı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Hacıbey Kebapçılık Gıda San. Tic. şirketi için geçtiğimiz Haziran ayı başında iflas erteleme başvurusunda bulunulmuştu.

Dava başvurusu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapıldı. Şirket adına yapılan iflas erteleme başvurusunda, şirketin borca batık olduğu kaydedildi. Şirket hakkında erteleme verilmesi durumunda, faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedilmişti.

Mahkeme kayyım atadı



Mahkeme, dosya üzerinde tedbir kararı verdi. Şirkete kayyum ataması yapılmıştı. Şirket hakkında tedbir kararı verilirken yargılamaya da devam edildi. Ancak yapılan yargılama sonrası mahkeme, şirketin kurtarılamayacağına karar verdi. Mahkeme şirket hakkında iflas kararı vererek dosyayı, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderdi.

67 yıl önce temeli atıldı



Bursa merkezli Hacıbey Döner Lokantaları sektörün köklü firmalarından biri. Hacıbey markası Hüseyin Hacıbeyoğlu tarafından 1950 yılında yaratıldı. Bursa'nın bu köklü markası 1992 yılında da İstanbul'a adım attı. Aynı yıl Kadıköy, 1994'te İse Teşvikiye'de şubeler açtı. Daha sonraki yıllarda Teşvikiye'deki mekân kapandı.

Şirket, bu yılın başında ise İstanbul Ataşehir’de iddialı bir mekân açmıştı. Hüseyin Hacıbeyoğlu’nun kurucusu olduğu markayı şimdilerde İsmet Hacıbeyoğlu bulunuyor. Şirketin mali sıkıntıya girmesine, söz konusu mekânın açılışı ile ilgili yaşanan sorunların neden olduğu belirtilmişti.



Raporlar da kötü geldi



Şirketin avukatı Serkan Duran, gelen bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemenin iflas kararı verdiğini belirtti. Av. Duran, kararı temyiz ettiklerini. Kararın kesinleşmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceğini kaydetti.