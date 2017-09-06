67 yaşındaki esnaf, 11 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizle suçlanan 67 yaşındaki İ.Ö. tutuklandı. 2 çocuk babası İ.Ö. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, küçük kızın bayramlaşmaya geldiğini söyledi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi\'nde yaşayan bir aile polis merkezine gelerek, 11 yaşındaki kız çocuklarına aynı mahallede camcı dükkanı bulunan İ.Ö.\'nün, bayramın ikinci günü işyerinde cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İ.Ö. \'Cinsel taciz\' iddiası ile gözaltına alındı. Olayın duyulması üzerine bazı kişiler tacizle suçlanan İ.Ö.\'nün iş yerinin camlarını kırdı.

Polisteki ifadesi sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında Akyazı İlçe Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.Ö. Akyazı Adliyesi\'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö. ifadesinde, \"Bayramlaşmaya gelmişti. Bayramlaştık\" dedi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

