-67. VENEDİK FİLM FESTİVALİ BAŞLADI VENEDİK (A.A) - 01.09.2010 - 67. Venedik Film Festivali, Amerikalı oyuncu Nathalie Portman'ın başrolünü oynadığı ''Siyah Kuğu'' filminin gösterimiyle başladı. Festivale, pasaport alamayan İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin yokluğu damgasının vururken, muhalif yönetmenin festivale gönderdiği mektup açılışta okundu. Cafer Panahi, mektubunda, Venedik Festivali'ne katılmak için ülkeden ayrılmasına izin verilmediğini belirterek, ''Hapisten çıkmama karşın halen film festivallerine katılmak için ülkemden ayrılma özgürlüğüm yok'' dedi. ''Akordiyon'' adlı kısa metrajlı filminin gösterildiği festivalde, okunan mektubunda 5 yıldır film yapmasının yasak olduğunu da vurgulayan Panahi, ''Bir yönetmenin film yapmasının yasaklanması, onun aklının hapiste tutulması gibidir. Belki küçük bir hücrede kilit altında değildir ancak daha büyük bir hapishane düşlemekten vazgeçemez'' ifadesini kullandı. Özellikle Fransız aktris Juliette Binoche'nin onu tutukladığı için İran'ı eleştirdiği Cannes Festivalinde, kendisine verdiği destekten dolayı sinema sanayisine de teşekkür eden Panahi, ''Tutukluluk dönemimin en umutsuz anlarında, açlık grevi sırasında, bu topluluğun gururlu bir üyesi olduğumu düşünerek cesaret topladım'' dedi. Muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin yandaşı Panahi, 1 Martta tutuklanmıştı. 88 gün tutuklu kalan Panahi, yaptığı bir haftalık açlık grevinin ardından serbest bırakılmıştı.