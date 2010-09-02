T24 LogoT24 Logo
Dünya

67. VENEDİK FİLM FESTİVALİ BAŞLADI VENEDİK (A.A)

02 Eylül 2010 00:18

-67. VENEDİK FİLM FESTİVALİ BAŞLADI VENEDİK (A.A) - 01.09.2010 - 67. Venedik Film Festivali, Amerikalı oyuncu Nathalie Portman'ın başrolünü oynadığı ''Siyah Kuğu'' filminin gösterimiyle başladı. Festivale, pasaport alamayan İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin yokluğu damgasının vururken, muhalif yönetmenin festivale gönderdiği mektup açılışta okundu. Cafer Panahi, mektubunda, Venedik Festivali'ne katılmak için ülkeden ayrılmasına izin verilmediğini belirterek, ''Hapisten çıkmama karşın halen film festivallerine katılmak için ülkemden ayrılma özgürlüğüm yok'' dedi. ''Akordiyon'' adlı kısa metrajlı filminin gösterildiği festivalde, okunan mektubunda 5 yıldır film yapmasının yasak olduğunu da vurgulayan Panahi, ''Bir yönetmenin film yapmasının yasaklanması, onun aklının hapiste tutulması gibidir. Belki küçük bir hücrede kilit altında değildir ancak daha büyük bir hapishane düşlemekten vazgeçemez'' ifadesini kullandı. Özellikle Fransız aktris Juliette Binoche'nin onu tutukladığı için İran'ı eleştirdiği Cannes Festivalinde, kendisine verdiği destekten dolayı sinema sanayisine de teşekkür eden Panahi, ''Tutukluluk dönemimin en umutsuz anlarında, açlık grevi sırasında, bu topluluğun gururlu bir üyesi olduğumu düşünerek cesaret topladım'' dedi. Muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin yandaşı Panahi, 1 Martta tutuklanmıştı. 88 gün tutuklu kalan Panahi, yaptığı bir haftalık açlık grevinin ardından serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24