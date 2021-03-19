67 milyon Sterlin'lik kayıp

Koronavirüs spor dünyasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Premier Lig takımlarından Leicester City 31 Mayıs'ta sona erecek sezonla beraber kaybının 67.3 milyon Sterlin olacağını açıkladı.

Premier Lig takımlarından Leicester City bu sezon sonu itibariyle 67.3 milyon Sterlin'lik gelir kaybı olacağını açıkladı. 2019 sezonunda 178.4 milyon gelir sağlayan mavi-beyazlı takım, geçen sezon sonu 28.4 milyonluk kayıp yaşayarak 150 milyon gelir elde etmişti.

İngiliz kulübü, corona virüs nedeniyle yayın hakkı gelirinin düştüğünü ve yaşanan kaybın finansal rapora yansıtıldığını açıkladı.

Leicester City Yönetici Şefi Susan Whelan, "Covid-19'un reklam gelirlerine etkisi olmasına rağmen 2019-2020 sezonunda biraz da olsa ilerleme sağladık. Premier Lig'i tarihimizin en yüksek ikinci sıralamalarından bir tanesinde bitirdik" dedi.