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67 MAHKEME FAALİYETTE ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 18:53

-67 MAHKEME FAALİYETTE ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), kimi yer yargıçlarının müstemir (sürekli-devamlı) yetkilerinin belirlenmesine ilişkin kararı yayımlandı. HSYK'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde toplam 67 mahkeme faaliyete geçirilirken, 11 mahkemenin de faaliyetleri donduruldu.  Türkiye genelinde 37 sulh ceza, 7 sulh hukuk, 9 asliye ceza, 6 iş, 5 aile, 2 icra ve 1 de ağır ceza mahkemesi kuruldu.      HSYK kararları uyarınca, 9 asliye ceza ve 2 de çocuk mahkemesinin faaliyetleri donduruldu.      Yetkilendirme kararıyla, yaklaşık 500 yargıcın müstemir yetkileri de belirlendi. -KARARLAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI- Kurulun yetkilendirme kararnamesini dünkü toplantısında görüşüp, karara bağladığı öğrenildi.  Kurulun başkanlığını da yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in katılmadığı toplantıda kararların oybirliğiyle alındığı belirtildi.  Kurul, ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ile ''Hrant Dink cinayeti davası''nın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak'ı da geçici yetkiyle Gebze ve Sakarya'da görevlendirdi.  Hakimler Başkurt ve Canak hakkında 25 Ağustos 2008 tarihinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında Adalet Müfettişlerinin hazırladığı raporda, her iki hakimin görev yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunulduğu öğrenildi. Hakimler hakkındaki rapor doğrultusunda Adalet Bakanlığı, HSYK'ya başvuruda bulunarak Başkurt ve Canak'ın görev yerlerinin değiştirilmesini talep etmişti. 

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