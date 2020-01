67 aileyi evlerinden eden AVM temel kazısı soruşturması tamamlandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda 3 yıl önce yapılan alışveriş merkezi (AVM) temel kazısında meydana gelen, 114 dairenin boşaltılıp, 67 ailenin o günden bu yana kiralık evlere çıkmak zorunda kalmasına neden olan toprak kayması ile ilgili soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kuşadası eski Belediye Başkanları; Esat Altungün ve Fuat Akdoğan ile imar değişikliğine \'evet\' oyu kullanan meclis üyelerinin tamamı ile 4 belediye bürokratı hakkında soruşturma izni verildiği ortaya çıktı. İçişleri eski bakanlarından Efkan Ala\'nın imzaladığı kararın, bürokrasi nedeniyle ilçeye yeni ulaştığı belirtildi.

Kuşadası Sanayi Sitesi karşısındaki Mücella Emgin, Dergah ve Özgür Siteleri\'nin boşaltılmasına neden olan AVM temel kazısı ve fore kazık çalışmasının neden olduğu 14 Kasım 2014 tarihindeki toprak kayması ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bölgede oturan bir grubun Cumhurbaşkanlığı\'na başvurarak, sorumluların cezalandırılmasını istemesinden sonra sonra görevlendirilen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı\'nın verdiği karar Kuşadası\'na ulaştı.

İçişleri Bakanlığı söz konusu arazi için defalarca imar değişikliği yaptıkları, izinsiz, ruhsatsız ve projesiz kazı yapıp, fore kazık çakılmasına göz yumdukları suçlamasıyla Kuşadası eski Belediye Başkanı CHP\'li Esat Altungün ve imar değişikliğine \'evet\' oyu kullanan meclis üyelerinin tamamı ile 4 belediye bürokratı hakkında \'görevi kötüye kullanma, toprak kaymasına neden olma, mala zarar verme\' suçlarından soruşturma izni verdi. Parselin imarını 2007 yılında bir kez değiştiren Kuşadası\'nın eski belediye başkanlarından Fuat Akdoğan içinde soruşturma izni verildi. İçişleri eski bakanlarından Efkan Ala\'nın imzaladığı, bürokrasi nedeniyle Kuşadası\'na yeni ulaşan 2016/70 sayılı kararda, göreve gelir gelmez çalışmaları mühürleyen, bölgede yaşanan toprak kaymasının tehlike yaratması üzerine gerekli müdahaleyi yapan, evleri tahliye eden, mağdur ailelere sahip çıkan Özer Kayalı ve ekibine ise kararda soruşturma izni verilmedi. Toprak kaymasının yaşandığı 2103 ada 26 parselin de içinde bulunduğu alanda yapılan imar değişikliklerine \'Evet\' oyu kullanan Ömer Günel\'in inşaat sahipleri Başterziler\'in avukatlığını, Yusuf Güneş\'in ise yetkin inşaat mühendisi sıfatıyla şantiye şefliğini üstlendiği belirlendi.

İMARI DEFALARCA DEĞİŞTİRMİŞLER

AVM yapılmak üzere kazılan 2103 ada, 26 parselin içinde bulunduğu bölgenin imarının Fuat Akdoğan döneminde bir, Esat Altungün döneminde ise biri yerel seçimlere bir ay kala olmak üzere üç kez değiştirildiğine dikkat çekilen kararda, \"Nazım ve uygulama imar planları ve bunlara ait ilave revizyon çalışmalarında, jeolojik, jeoteknik etüt yapılmaksızın 2103 ada, 26 parselin içinde bulunduğu bölgede defalarca imar planı revizyonu yapıldığı anlaşıldığından\" denilerek, yapılan değişikliklere \'Evet\' diyen tüm meclis üyeleri ile Esat Altungün ve Fuat Akdoğan hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi. Özellikle Altungün döneminde, yerel seçimlerden bir ay önce, 6 Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklik dikkati çekiyor.

RUHSATSIZ HAFRİYAT VE FORE KAZIK ÇALIŞMASINA GÖZ YUMULMUŞ

Altungün döneminde yapılan imar değişikliği doğrultusunda inşaat ruhsatı almadan önce arsada zemin iyileştirmesi, iksa, fore kazık imalatı için izin başvurusunda bulunan yatırımcılara yanıt verilmediğinin ortaya çıktığı da kararda vurgulandı. Kararda, dilekçelerini 15 Kasım 2013 tarihinde zimmet karşılığı Belediye\'ye teslim etmelerine rağmen, olumlu veya olumsuz yanıt verilmemesi üzerine ruhsatsız olarak hafriyat ve fore kazık çalışmasının başlatıldığı vurgulandı. 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra seçilen Başkan Özer Kayalı\'nın yaptırdığı ruhsat sorgulaması sonucunda durumun ortaya çıktığı, bunun üzerine \"Ruhsatsız ve kaçak fore kazık yapıldığı, arazinin harfedilerek doğal zeminin bozulduğu gerekçesiyle mühürlenerek, yapı tatil zaptı düzenlenmiş. Çalışmaların devam etmesi üzerine iki kez daha mühürleme yapılmış. Ardından da Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmuş ve parsel maliklerine imar kanunu çerçevesinde imar para cezası verilmiş\" denildi.

KAZIKLARI KAFALARINA GÖRE ÇAKMIŞLAR

Kararda ruhsatsız ve izinsiz başlatılan fore kazık projesinin TSE standartlarına göre zemin araştırmalarının ve etütlerinin yapılmadığına da yer verildi.

Kararda ayrıca, \"Kazık ve kalıcı öngermeli Ankraj Aplikasyon Planı, Plankotesi ve Projesi\'nde kesitlerin neye göre, nereden alındığının belli olmadığı, kazık kafa kiriş üst kodu, ankraj kotları, kazı temel kotunun verilmediği, yine projede üst cephe iksa görünüşü ile alt cephe iksa görünüşüne ait kesitlerin de neye göre nereden alındığının belli olmadığı\"na dikkat çekildi. Tüm bunların yanında fore kazıkların aralarının 20 santimetre olması gerekirken, 20 ile 85 santimetre arasında değişkenlik gösterdiğine dikkat çekilerek tüm bunlara müdahale etmeyen dönemin İmar Müdürü Taşkan, Ruhsat Birim sorumlusu Zeynep Alptekin ile inşaat mühendisi Burak Gündeş hakkında da soruşturma izni verildiği belirtildi.

KAYALI GEREĞİNİ YAPMIŞ

CHP\'li mevcut Belediye Başkanı Özer Kayalı ve ekibine soruşturma izni verilmemesinin gerekçesi ise kararın son bölümünde şöyle açıklandı:

\"Toprak kayması olan bölgede, oluşabilecek her türlü mal ve can kaybına yönelik gerekli tedbirlerin Kuşadası Belediyesi\'nce alınmıştır. Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Valiliği, AFAD ile sürekli istişare içerisinde bulunulduğu, heyelana sebep olduğu düşünülen 2103 ada 26 parseldeki fore kazık ve hafriyat çalışmasının durdurularak yapı tatil zaptı ile mühürlendiği, çalışma yapılan alanın yığılan taşlarla pekiştirildiği, heyelanın olma nedenleri ve alınacak tedbirler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarından destek sağlandığı, heyelandan zarar görme ihtimali yüksek 114 dairenin boşaltılarak, muhtaç durumdaki 67 ailenin otele yerleştirildiği, çocukların okul servis hizmetlerinin karşılandığı, gıda yardımında bulunulduğu, kiraya çıkan vatandaşlara kira yardımında yapıldığı, alınan teknik önlemlerle olası can kaybının önlendiği ve heyelandan zarar gören vatandaşlara sosyal yardımların yapıldığı anlaşılmıştır.\" dığından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildi.\"

NELER OLMUŞTU?

Kuşadası\'nda toprak kaymasının neden olduğu tehlike yüzünden Mücella Emgin Sitesi, Dergah Sitesi ve Özgün Sitesi\'nden 63 daire mühürlendi, 223 kişi tahliye edildi. Olayın nedeninin kaçak fore kazık çalışması olup olmadığı araştırılıyor.

Kuşadası\'nda 14 Kasım 2014\'te bir inşaat firmasının kaçak olarak çaktığı ileri sürülen fore kazık nedeniyle başlayan toprak kayması, sağnak yağmurla bazı binalarda ve yollarda yarık ve çatlaklar oluşturdu. Bunun üzerine Mücella Emgin Sitesi, Dergah Sitesi ve Özgün Sitesi\'nin boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı tebligatın ardından 114 daire boşaltılıp, 67 aileye mensup 223 kişiden 182\'si Kaymakamlık ve Belediye tarafından belirlenen otellere yerleştirildi. Diğer daire sahipleri ise kendi imkanlarıyla başka yerlere taşındı. Otellere yerleştirilen 182 kişiye belediye tarafından battaniye, elektrikli soba ve üç öğün yemek verildi. Ayrıca Aydın Valiliği tarafından gönderilen 500 battaniye mağdur vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra mağdur olup, aileleri ile otelde kalan ev sahiplerine belediye tarafından kira yardımı yapıldı.



FOTOĞRAFLI