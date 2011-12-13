-662 milyar dolarlık savunma tasarısında anlaşma WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun müzakere komitesinin üyeleri, 662 milyar dolarlık savunma tasarısı üzerinde anlaşma sağladı. Komite, İran Merkez Bankası'nı hedef alan yeni yaptırımları içeren düzenleme üzerinde de mutabakata vardıklarını bildirdi. Kongre'nin her iki kanadındaki silahlı hizmetler komitelerinin liderlerinden oluşan Kongre üyeleri, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin İran'a yaptırımlarla ilgili düzenlemeye dair çekincelerine rağmen, İran'a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını ve düzenlemeyi bu hafta içerisinde Kongre'den geçirmeyi umduklarını açıkladı. Kongre üyeleri, düzenlemede Amerikan yönetiminin istediği bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti. Demokrat Senatör Carl Levin, düzenlemede, İran Merkez Bankası ile ticaret yapan yabancı kuruluşlara yönelik muamelede bazı esneklikler getirdiklerini, tasarının, geçen hafta Senato'da kabul edilen düzenlemeyle ''yüzde 96'' oranında aynı olduğunu kaydetti. Tasarı, İran Merkez Bankası'yla iş yapan yabancı finansal kuruluşların cezalandırılmasını öngörüyor. Ancak Levin, tasarıda, bu tür yabancı finansal kuruluşlara, ABD finansal sisteminden tümüyle çıkarılmaları yerine, sınırlamalar getirilmesi seçeneğine imkan veren değişiklikler yaptıklarını söyledi. Buna ilaveten tasarıda, ABD yönetiminin, İran'a baskıda ABD ile işbirliği gayreti gösteren ülkelere istisna uygulamasını kolaylaştıran bir değişikliğin yapıldığı da belirtildi. Bu değişikliklere rağmen yine de tasarının metninin sert olduğunu savunan Levin, Temsilciler Meclisi ile Senato'dan bu hafta içinde geçmesini bekledikleri tasarıyı Obama'nın imzalayacağını umduğunu bildirdi. ABD, zaten kendi bankalarının İran Merkez Bankası ile iş yapmasını yasaklamış durumda, ancak Kongre'nin üzerinde çalıştığı yaptırımlar, yabancı bankaları da bunu yapmaktan caydırmayı amaçlıyor. Senato'da geçen hafta kabul edilen tasarı, Cumhuriyetçi Senatör Mark Kirk ile Demokrat Senatör Robert Menendez tarafından hazırlanmıştı. Kirk, yaptığı açıklamada, Kongre üyelerini, ''ABD yönetiminin tasarıyı zayıflatma girişimlerinin çoğuna başarılı şekilde direnç gösterdikleri'' gerekçesiyle kutladı. Kirk, hedeflerinin, ''uluslararası finansal kuruluşları ABD ya da İran'da iş yapmak arasında bir seçim yapmaya zorlamak olduğunu'' söyledi. Amerikan yönetimi yetkilileri, Kongre üyelerini, üzerinde çalıştıkları yaptırımları yumuşatma çağrısı yaparak, kendilerinin de İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulamayı düşündüğünü, ancak bunu, petrol piyasalarını kızıştırmaktan ya da müttefikleri kızdırmaktan kaçınarak, ölçülü bir şekilde yapmak istediklerini belirtmişlerdi. -662 milyar dolarlık savunma yasa tasarısı- Kongre'de üzerinde mutabakata varılan İran'a yaptırımlar tasarısı, Senato'da geçen hafta kabul edilen 662 milyar dolarlık savunma yasa tasarısının bir parçasını oluşturuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun müzakere komitesinin, söz konusu yasa tasarısı üzerinde de mutabakata vardığı bildirildi. Tasarı, ABD'de yakalananlar da dahil olmak üzere El Kaide ile bağlantılı terör şüphelilerinin askeri gözetim altında tutulmasını ve bazı şüphelilerin mahkemeye çıkmadan süresiz gözaltında tutulmasını içeriyor. ABD Başkanı Barack Obama ve ulusal güvenlik ekibi, Kongre üyelerine, tasarıda yürütme organına şüpheli teröristlere savaş tutsağı ya da suçlu muamelesi yapmada daha fazla esneklik sağlayacak değişiklikler yapmaları çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray, ordunun terör şüphelileri üzerindeki rolünü artıran bu düzenlemeleri veto etmekle tehdit etmişti. ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik ekibi, şüpheli teröristlerin sivil mahkemelerde de yargılanması seçeneğinin korunması ve bu noktada her bir konunun kendi konsepti içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyetçiler ise, bu çabalarının 11 Eylül sonrası gelişmekte olan tehdide karşılık verme açısından gerekli olduğunu savunuyor ve Obama'yı, terör şüphelilerine muamelesinde tutarlı bir politika üretememekle eleştiriyor. Silahlı Hizmetler Komiteleri'nin liderleri, Beyaz Saray'ın veto tehdidi karşısında, tasarı üzerinde yönetimin kaygılarını gideren önemli adımlar attıklarını savundu. Tasarı, 1 Ekim'de başlayan mali yılda askeri personel, silah sistemleri, Enerji Bakanlığı'ndaki ulusal güvenlik programları ve Irak ile Afganistan'daki savaşlar için 662 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngörüyor. Bu rakam, Obama'nın talep ettiğinin 27 milyar dolar, Kongre'nin geçen yıl kabul ettiği bütçenin de 43 milyar dolar düşüğüne tekabül ediyor.