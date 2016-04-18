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66 yıl sonra şeref madalyası alan gazinin eşi: Kaymakamımız evimizi onarır mı acaba?

85 yaşında Kore gazisi şeref madalyasını aldı

18 Nisan 2016 13:57

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde oturan Kore gazisi 85 yaşındaki Sertif Abaylı, Kaymakam Musa Üçgül ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk'ün girişimleri ile 66 yıl sonra 'şeref madalyası'na kavuştu. Yıkık dökük bir evde eşi Besra Abaylı ile oturan 7 çocuk babası Sertif Abaylı, "Devletimden bir isteğim yok. Allah ülkemize zeval vermesin. Ülkemize sahip çıkın, zor günlerden geçiyor" dedi. 

Eşi Abaylı ise 62 yıllık eşi Sertif Abaylı'nın gözlerinin çok az gördüğü için evlerini onaramadığını söyledi. Abaylı "Odamızın duvarı açılmış. Kar ve yağmur suları her yağışta içeri doluyor. Gazim gururundan söyleyememiş. Kaymakamımız evimizi onarır mı acaba?" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İlhami Turan’ın haberine göre, Kağızmanlı Sertif Abaylı, 19 yaşında gittiği askerliği sırasında Birleşmiş Milletler kararı ile Türkiye'den Kore'ye giden taburdaki askerlerden biri oldu. 25 Eylül 1950 tarihinde Türkiye'den yola çıkan birlik yaklaşık 1 ay sonra Güney Kore'deki BM kuvvetlerine katıldı. Kağızman Kaymakamı Musa Üçgül ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk girişimleri sonucu, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından 66 yıl sonra gönderilen 'şeref madalyası' Kore Gazisi Sertif Abaylı'ya verildi. Abaylı, Kaymakamlık binasında Musa Üçgül'ün elinden geç gelen şeref madalyasını aldı.

Eşi Besra Abaylı ile Kümbet Mahallesindeki yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan Kore Gazisi savaşta 3 kurşun yarası aldığını anlattı. 15 günlük bir tedaviden sonra tekrar savaşa katıldığını anlatan Abaylı şöyle dedi:

"Aldığımız başarılar ile ülkemizi gururlandırdı. 3 katlı gemiyle 18 günde Türkiye'ye döndük. Devletimden bir isteğim yok. Allah ülkemize zeval vermesin, birlik beraberlikten ayrılmayın. Ülkemize sahip çıkın, zor günlerden geçiyoruz." 

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