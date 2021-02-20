66 yaşındaki kadın, abisi ile yengesi tarafından dövülerek öldürdü

Dün öğle saatlerinde Gemlik'te bir apartmanın giriş katındaki daireden kavga sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, içeri girdiklerinde Saniye Kaçar’ın yerde cesedini buldu.

Saniye Kaçar’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı abisi E.Ç. ile yengesi G.Ç.’nin bilgisine başvurdu. Ağabey E.Ç., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Ancak çiftin hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, abi ile yengeyi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca, Saniye Kaçar’ı döverek öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, zaman zaman tartıştıklarını anlatarak, cinayetle ilgili birbirlerini suçladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. ve G.Ç., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)