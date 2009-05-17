66 yaşında anne olacak

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan 66 yaşındaki kadın, en yaşlı annesi olmaya hazırlanıyor.



İngiltere’de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan 66 yaşındaki kadın, İngiltere’nin en yaşlı annesi olmaya hazırlanıyor. Vatan’ın haberine göre, önümüzdeki ay doğum yapması beklenen Elizabeth Adeney, dul ve bir iş kadını. Sperm bankasının yardımıyla hamile kalan Adeney’in, İngiltere’de 50 yaşın üzerindeki kadınlara kısırlık tedavisi uygulanmadığı için muhtemelen Ukrayna’da suni döllenme yoluyla hamile kaldığı tahmin ediliyor. Çok geç anne olmasının hata olduğunu kabul eden Adaley ‘Bunu sadece bencilliğimden yaptığımı biliyorum. Ama kendimi çok yalnız hissediyordum’ dedi. İngiltere’nin en yaşlı annesi, 62 yaşında doğum yapan Patricia Rashbrook idi. Şu anda dünyanın en yaşlı annesi, geçen yıl 70 yaşında ikiz doğuran Hintli Omkari Panwar.

