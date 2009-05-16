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Dünya

66 yaşında anne olacak

16 Mayıs 2009 14:13

İngiltere'de 66 yaşındaki Elizabeth Adeney'in bir ay sonra doğum yapması bekleniyor.
8 aylık hamile olan dul Adeney'in, İngiltere'de 50 yaşın üzerindeki kadınlara kısırlık tedavisi uygulanmadığı için başka bir ülkede suni döllenme yoluyla hamile kaldığı tahmin ediliyor.
Adeney, İngiltere'nin en yaşlı "annesi" olacak. Bu unvan şimdiye dek, 62 yaşında doğum yapan Patti Farrant'a aitti.  Adeney'in başarılı bir iş kadını olduğuna dikkati çeken yakın çevresi,
anne adayının sağlığının çok iyi olduğunu ve doğacak bebeğe annelik yapabilecek  durumda bulunduğunu savunuyor. Ancak basın, Adeney'in anneliğinin bütün diğer geç annelikler gibi ülkede tartışma yaratacağını belirtiyor.

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