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Dünya

6,6 milyon çocuk yardıma muhtaç

UNICEF Sözcüsü Suriye’de 6,6 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi

05 Temmuz 2014 12:24

BM Çocuklara Yardım Fonu, Suriye’deki iç savaştan dolayı 6 milyondan fazla çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Son bir yılda yardıma muhtaç çocukların sayısı üç kat arttı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Simon Ingram, Suriye’de 6,6 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek “Bu gerçekten dudak uçuklatan bir sayı ve çok ama çok hızlı yükseliyor” dedi.

Ingram, fonlarda yaşanan sıkıntı sebebiyle yardıma muhtaç çocuk sayısının üç katına çıkmasına rağmen UNICEF’in bazı hayati hizmetlerde kesintiye gitmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Suriye’de ve komşu ülkelerde kalan Suriyeli çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için UNICEF’in yıl sonuna kadar ihtiyaç duyduğu 770 milyon doların henüz yalnızca yüzde 37’si karşılanabildi.

Ingram, UNICEF’in özellikle yaz aylarının son derece sıcak geçmesinden endişe ettiğini belirterek yakında Irak, Lübnan ve Ürdün’de su ve sağlık hizmetlerinde kesintiye gitmek zorunda kalınabileceğini söyledi.

Ingram, hastalıkların kolaylıkla yayılabildiği bu bölgelerde yaşanması muhtemel sıkıntılara dikkat çekti. Suriye’de özellikle çocuk felci konusunda yaşanan vakalara dikkat çekiliyor. UNICEF’e göre bu yıl Suriye’de 36 çocuk felci vakasına rastlandı.

 

162 binden fazla ölü

 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Suriye’de 2011’de başlayan ayaklanmalar ve devamındaki iç savaşta 162 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 22 milyonluk nüfusa sahip olan nüfusun yaklaşık yarısı çok kötü koşullarda yaşamakla birlikte insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Suriye’nin içinde yardıma muhtaç olanların yarısına yakınını çocuklar oluşturuyor.

Yarısının çocuk olduğu 2,9 milyon Suriyeli ise komşu ülkeler başta olmak üzere ülke dışında sığınmacı durumunda. BM sığınmacı sayısının yıl sonunda 3,6 milyona çıkmasının beklendiğini açıklamıştı. Öyle ki iç savaştan dolayı her ay yaklaşık 100 bin kişi Suriye’yi terk ediyor.

Cuma günü ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır’da bulunan Suriyeli sığınmacılar için 3.74 milyar doların gerektiğini açıklamıştı. Bu miktarın şimdiye kadar ancak 1.1 milyar doları tedarik edildi.

Kaynak: AFP

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