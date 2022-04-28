66 kişinin öldüğü uçak kazasına pilotun kokpitte içtiği sigara neden olmuş!

Egyptair’a ait, Paris’ten Kahire’ye giderken 2016 yılında düşen uçağa ilişkin yapılan incelemelerde, pilotun kokpitte sigara içmesinin yangına ve kazaya sebep olduğu anlaşıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 2016’da yaşanan kazada AirbusA320 tipi uçak Akdeniz’e düşmüş, içindeki 66 kişi hayatını kaybetmişti. Mısırlı yetkililer, kazayla ilgili raporun son hâlini yayınlamamıştı.

Couriere della Sera, Paris mahkemesine gönderilen bir raporu paylaşarak, uçakta pilotlardan birinin kokpitte yaktığı sigara sonucu yangın çıktığı bilgisine ulaştı. Uçaktaki oksijen maskelerinden birinin oksijen sızdırdığı, sigaranın yanmasıyla yangına sebep olduğu öğrenildi.

Rapora göre, 2016 yılında Egypt Air uçuşlarında sigara yasak değildi.