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66 gündür açık grevi eylemi yapan HDP Milletvekili Güven'in durumu kritik

Leyla Güven'in avukatı: Doktor durumun ciddiyetinin farkında ve cezaevi bahçesinde sürekli ambulans bekletiliyor

12 Ocak 2019 10:35

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 66'ncı gününe girdi. 

Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, 8 Kasım 2018 tarihinden bu yana süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi gerçekleştiren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı da olan Güven, sağlık durumu elvermediği için 4 Ocak tarihinden bu yana yapamadığı avukat görüşmesini dün  gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Güven’le görüşen avukat Gülşen Özbek, Güven’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbek, “Güven sağlık durumu açısından çok kritik bir noktaya gelmiş bulunuyor. Doktor durumun ciddiyetinin farkında ve cezaevi bahçesinde sürekli ambulans bekletiliyor” diye konuştu.

Özbek, Güven’in herhangi bir müdahaleyi kabul etmediğini de belirtti.

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