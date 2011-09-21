-66. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmeleri başladı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 66. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin açılışına katılan 193 ülkenin liderlerine ''yarının dünyasını doğru şekillendirmeleri'' çağrısında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 66. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un yaptığı ve BM'nin faaliyetleri ve yarına yönelik planlarıyla ilgili yaptığı ''Biz Halklar'' adlı konuşmayla başladı. Ban konuşmasında, dünya liderlerinin küresel meselelerle ilgilenmek ve gelecek kuşakların refahını sağlamak için kritik seçeneklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ban, bu kapsamda dünya liderlerinin yarını doğru şekillendirmek için 5 alanda önemli kararlar vermeleri gerektiğini belirtti. Ban, bu alanları ''sürdürülebilir kalkınmayı sağlama (bu kapsamda iklimle mücadelede ilerleme kaydedilmesi); ihtilafların, insan hakları ihlallerinin, doğal felaketlerin etkilerinin önlenmesi ve kontrol altına alınması; daha güvenli bir dünya yaratılması, geçiş sürecindeki ülkelerin desteklenmesi ve son olarak da kadınlar ve gençlerin toplumda daha iyi yer almalarının sağlanması'' olarak sıraladı. BM'nin bu kapsamda hayati önem taşıdığını belirten Ban, konuşmasında ''Arap baharı''na da değinerek bu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini, bu kapsamda BM'nin Libya'ya yeni bir BM misyonu göndereceğini anımsattı. Suriye'nin özel bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Ban, 6 aydır ülkede şiddet ve baskının artığını, hükümetin sürekli reform yapma ve halkını dinleme sözü verdiğini ama bunu yapmadığını vurguladı. Ban, ''Şimdi harekete geçme zamanı, Suriye'de şiddet durmalı'' diye konuştu. Ban konuşmasında BM'nin dünya meselelerinin çözümünde 60 yıldır hala ''çare'' olmaya devam ettiğini belirterek dünyadaki pek çok çocuğun, genç kızın ve delikanlının BM'ye ve dünya liderlerine ''Biz Halklar'' diyerek onlardan daha iyi yarınlar beklediklerini, dünyadaki 7 milyar insanın problemlerin çözümünde ''BM'ye baktığını'' belirterek BM'nin bu kapsamda daha hızlı, daha esnek ve daha modern iş gücüne sahip olması, BM ülkelerinin de uyum içinde çalışmaları gerektiğini söyledi. Ban Ki-mun'un konuşmasını izleyen Başbakan Erdoğan'ın yanında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de bulunuyor.