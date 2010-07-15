66 cente inşaatta çalışmış, bir paltoyu on yıl giymiş

T24 - 2014 Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı Soçi kentinde incelemelerde bulunan Putin, öğrencilerle anılarını paylaştı.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 2014 Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı Soçi kentinde incelemelerde bulundu. Yaz döneminde inşaat çalışmalarına katılan üniversite öğrencisi grupları ile bir araya gelen Putin, öğrencilerle anılarını paylaştı.



Özel yaşamına ilişkin soruları yanıtlayan Rusya Başbakanı, öğrencilik yıllarında çalışma kamplarında günde 12 saat çalışarak bir buçuk ayda 900 ruble (30 dolar) kazandığını açıkladı. 2004'den bu yana Sovyet döneminde olduğu gibi yaz dönemi çalışma kamplarını gönüllülük esasına göre canlandırmaya çalışan Rusya'da bu yıl 200 bin öğreci istihdam imkanı buldu. 15-18 bin ruble (500-600 dolar) arasında aylık gelir de elde eden öğrenciler hallerinden memnun. Sovyet yıllarında Hukuk fakültesinde öğrenci iken Komi Cumhuriyeti'nde evlerin onarımında çalıştığını anlatan Rusya Başbakanı, "Ülkede o dönemde ortalama maaş 200 ruble (6,6 dolar) civarında idi. Biz bir buçuk ayda günde 12 saat çalışarak 900 ruble (30 dolar) kazandık." dedi. Bu para ile ne yaptığı sorusuna cevap veren Putin, "Abhazya'nın tatil kenti Gagra'ya gittik. Bir kısmını orada harcadık. Kalanı ile de bir kaban aldım. İyi bir kabandı. Yaklaşık 10 yıl o kabanı giydim" bilgisini verdi. Bir başka öğrencinin kamplarda gençlik döneminde herhangi bir aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt veren Putin, "Öğrenci çalışma kamplarında yaşanan aşk hikayelerini saklamam. Bunu size özel olarak daha sonra anlatırım. Elbette, oldu" itirafında bulundu.



Kendisinin hangi sporu favori olarak gördüğü ile ilgili bir soruya da Putin, "Bu büyük bir sır" karşılığını verdi. Putin gülümsemenin ardından Judo ve dağcılıktan hoşlandığını ifade etti.



Rusya'nın büyük yatırımlar planladığı Soçi'de 2014'e kadar 200'den fazla spor kompleksinin inşa edilmesi gerekiyor. 12 milyar dolarlık bir yatırımla işe başlanan proje için maliyet planları 30 milyar doları aşmış durumda. Daha önce Kış Olimpiyatları hiç yapılmayan ülkede, 1980 yılında yapılan yaz olimpiyatları da ABD ve diğer batılı ülkelerin boykot etmesi nedeni ile başarısızlıkla sonuçlanmıştı.





