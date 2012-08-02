66 aylık çocuğunu okula göndermeyen veliye özel rapor!

66 ayını doldurduğu halde çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen veliler psikiyatri raporu alacak. 4+4+4 sistemiyle birlikte 5.5 yaşındaki çocuklara da ilkokul yolu göründü. Ancak bedensel ya da zihinsel olarak yeterli gelişim gösteremediğini belgeleyen çocuklar, ilkokul yerine anaokuluna devam edecek.

Doruk Çakır'ın Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer şu bilgileri verdi:

- 66 aylık veya 66 aydan büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen veli Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere başvuracak. Sağlık raporu almayacak, bunun adı sağlık raporu değil. Aile hekimlerinden ya da özel hastanelerden gelen raporları kabul etmeyeceğiz. Veli, çocuğu için 'Fiziken okula başlamaya uygun değil' ya da 'Zihnen okula başlamaya uygun değil' şeklinde rapor alacak. Bu raporları alanında uzman olan çocuk doktoru, çocuk psikiyatristi ya da nörologlar verecek. Rapor alan çocukları da eğitimden uzaklaştırmayacağız. İlkokula başlayamayacağını belgeleyen çocukların kaydını ana okuluna yapacağız.

- Orta ve alt gelir düzeyine sahip normal vatandaşlar çocuğunu okula göndermek istiyor: Zengin ve daha iyi eğitimli olanlar göndermek istemiyor. Sınıfsal değil ama yaşam biçimiyle ilgili bir durum var. Zengin kesimde çocukların üzerine fazla düşülüyor ve yanından fazla ayırmak istemeyebiliyor. Bunu sezgisel olarak söylüyorum, bilimsel olarak değil.

- Suriyeli sığınmacılara Arapça eğitim verileceğini de belirten Dinçer, ağustosta 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

YÖK: Baraj puanı düşmeyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanının düşürülmesini gerektirecek bir durum olmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada, üniversiteye giriş sınavları sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanının düşürülmesine yönelik bazı iddiaların kamuoyunda yer aldığı hatırlatıldı. 'Konuya ilişkin kurulumuza intikal eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 31 Temmuz 2012 tarih ve 24232 sayılı yazısının incelenmesi sonucu baraj puanının düşürülmesini gerektirecek bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır' denildi. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya ise NTV'de yaptığı açıklamada Fen-edebiyat fakültesi mezunlarına öğretmenlik hakkının kaldırılmayacağını söyledi.