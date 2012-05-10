66 ayını dolduran çocuklar ilköğretim okuluna başlayacak

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını (5,5 yaşını) tamamlayan çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacak

Milliyet'te yayımlanan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamaların nasıl yapılacağına ilişkin hükümlerin yer aldığı bir genelge yayımladı. Genelgede, zorunlu eğitimin 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimini kapsadığını hatırlatan Dinçer, öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yılın (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yılın (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yılın (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirileceğini kaydetti. İlkokullar ile ortaokullara “ilköğretim” liselere ise “ortaöğretim” denilmeye devam edileceğini ifade eden Dinçer, veliler, okul yönetimleri ve mülki amirlerin ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlü olacağını bildirdi

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Genelgeye göre 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda uygulamalar şöyle olacak:

- İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecek.

YİBO’da değişiklik yok

- Yatılı ilköğretim bölge okullarının (YİBO) yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacak. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı YİBO’larda gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacak.

İmam hatip ortaokulları

- Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecek. Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecek. Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkânlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacak. İmam hatip ortaokullarının ise bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bu okullar imam hatip liseleri ile birlikte kurulabilecek. Ancak talebin karşılanamadığı durumlarda son ihtimal olarak imam hatip okulları ilkokulların içine de yerleştirilebilecek. Okulları ortak kullanım halinde öğrencilerin okul giriş-çıkış kapıları ile bahçe gibi alanların öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacak. Kanunda “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir” hükmü yer alıyordu.

İkili öğretim yapılacak

- Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecek. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütecek.

Köy okulları yeniden açılabilir

- Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu durumda “öğrenci sayısının yetersiz” olması nedeniyle kapatılan köy okullarının da yeniden açılması gündeme gelebilecek. Şu anda 2 bine yakın köy okulu kapalı bulunuyor.

- Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacak. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecek. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacak. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecek.

5,5 yaşında başlayacaklar

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için 30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacak. 60-66 ay arasındaki çocuklardan ise, velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacak. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecek.

2013’te yüzde 100 okullaşma hedefi

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 itibarıyla 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecek.

5. sınıfta isteyen imam hatipe

2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları, e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacak.

SBS’yi kazanmasa liseye devam

2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre, öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının, tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacak. Yani öğrenci “SBS’yi kazanamadım” diye ortaokuldan sonra okulu bırakamayacak; SBS ile öğrenci alan okullar dışında bir okula kaydını yaptırmak zorunda olacak.



