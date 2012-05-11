Çocukların kaydı otomatik yapılacak, okula göndermeyen veli ceza alacak!

İlköğretime başlama yaşına 66 ay olarak karar veren Milli Eğitim, kayıtların otomatik merkezden yapılacağını kayıtlı çocuğu okula göndermeyen veliye günlük 15 lira ve ayrıca 500 lira ceza verileceğini açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, ilköğretime başlama yaşının 66 ay olduğunu belirterek, velilerin 60-66 aylık çocuklarını ilkokula başlatmak istemeleri durumunda haziran ayındaki kayıt döneminde okullara dilekçe verebileceklerini bildirdi.

Kocabıyık, öğretmenlerden oluşan bir heyetin başvuran çocuklara bakarak düzeyini ölçeceklerini belirterek, “60-66 ay dönemindeki çocukların ilkokula başlamalarının ardından uyum sağlayamamaları durumunda veli istediği zaman çocuğunu çekip okul öncesi eğitime kaydettirebilecek” dedi.

‘Ortak akıl 66 ay dedi’

12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili uygulamalar konusunda açıklama yapan Kocabıyık, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıtlarının e-okul sistemi üzerinden merkezden yapılacağını belirtti. “Ortak aklın 66 ay üzerinde durduğunu gözlemledik ve kararımızı ona göre aldık” diyen Kocabıyık, 66-72 ay arasında yaklaşık 620 bin, 60-66 ay arasında ise 656 bin 141 çocuğun olduğunu söyleyerek, özetle şu bilgileri verdi:

‘Okullar komisyon oluşturacak’

“E-okul sistemi otomatik 30 Eylül itibarıyla 66 ayını dolduran bütün çocuklarımızı kaydedecek. Fakat çocuğu 60-66 ay diliminde olup da okula göndermek isteyen veliler, çocuklarının özellikle ruhsal ve fiziksel gelişiminin uygun olduğunu düşünüp ‘Benim ilkokul birinci sınıfa gitmeye hazır’ diye düşünen veliler okullara dilekçe verecek. Haziran ayındaki kayıtlar yapılırken, veliler bu dilekçelerini verecek.

Okul da öğretmenlerin yer aldığı bir heyet oluşturulacak. O heyet çocuğa bakacak, birinci sınıfa başlayacak düzeyde mi diye. Eğer çocuk bu düzeyde ise kaydı alınacak ve okul tarafından kabul edilecek. Ancak öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz çocuğun gelişimi bakımından ’Başlamaya uygun değil’ derse o çocuk okul öncesine yönlendirilecek.

‘Günlük 15 lira ceza var’

Çocuğun ilköğretime kaydını yaptırdıktan sonra okula devam etmediği tespit edilirse, çocuktan kim sorumluysa velisine, vasisine çocuğun devam etmediği her gün için 15 lira para cezası kesiliyor. Buna rağmen çocuktan sorumlu veli ya da vasi, çocuğu okula göndermemeye devam ederse de ayrıca buna ek, 500 lira idari para cezası var.”

60-72 ay iskelet olacak

Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranının yüzde 44 olduğunu belirten Kocabıyık, 5 yaş grubunda ise yüzde 70 oranına ulaşıldığını bildirdi. Okul öncesi eğitimi almayan ve ilkokula başlama çağına gelen çocuklara yönelik de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kocabıyık, şunları kaydetti:

“Genel müdürlüğümüz, okul öncesi eğitim programlarını 0-36 ay, 36-72 ay diye güncellemişti. Özellikle 36-72 ay içinden 60-72 ayı alıp onu iskelet olarak kullanacağız. Onun üzerine ilkokul birinci sınıftaki matematik, hayat bilgisi, müzik, görsel sanatlar gibi dersleri ekleyeceğiz. 60-66 ay dönemindeki çocukların dilekçeyle ilkokula başlamalarının ardından uyum sağlayamaması durumunda, veli istediği zaman çocuğunu çekip okul öncesi eğitime kaydettirebilecek. O esnekliği tanıyacağız.”

YİBO’lara alım 5. sınıfta

Daha önce 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO) eğitim gördüğünü, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların ise gündüzlü eğitim aldığını anımsatan Kocabıyık, “Yeni düzenlemeyle 5, 6, 7 ve 8. sınıfları yatılı okullara alabileceğiz. İsterlerse yatılı kalarak öğretime devam edebilecekler. 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ise gündüzlü eğitim görecek” dedi.

Bina ihtiyacımız doğacak

Kocabıyık, kapanan okulların muhtarlık ya da belediyelere devredildiğini belirterek şöyle devam etti:

“Şimdi onları mercek altına aldık. Çünkü bizim ortaokul ve ilkokulu ayırma durumundan dolayı bina ihtiyacımız doğacak. Kapattığımız okulların tespiti ve değerlendirmelerini illerden istedik. Yeniden açılacak durumdaysa imkanlar ölçüsünde yeniden o okulları elden geçirip açacağız” dedi

İmam hatipe kayıt taşınabilecek

İmam hatip ortaokulları kayıtlarına ilişkin de bilgi veren Kocabıyık, ilk 4 yılı bitiren öğrencinin, e-okul sisteminden ikinci dörtteki döneme kayıt olacağını söyledi. Kocabıyık, “Hem çocuk hem ailesi imam hatip ortaokulunu tercih ederse istediği imam hatip ortaokuluna başvurduğunda kayıt taşıyacak, kaydını oraya alacak” diye konuştu.