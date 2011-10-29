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Ekonomi

657 sayılı memur yasasına veda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 46 yıllık 657 sayılı Memur Yasası ile vedalaşacaklarını söyledi.

29 Ekim 2011 03:00



T24-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 46 yıllık 657 sayılı Memur Yasası ile vedalaşacaklarını söyledi. Çelik, “657 sayılı devlet memurları yasası yaşlandı. Artık emekliye ayrılması gerekiyor” dedi.


Kıdem tazminatı düzenlemesi açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, tartışma yaratacak ikinci projelerini de açıkladı. Çelik, 46 yıllık 657 sayılı Memur Yasası ile vedalaşacaklarını söyledi. Çelik, “657 sayılı devlet memurları yasası yaşlandı. Artık emekliye ayrılması gerekiyor” dedi.


657 rakamı tarih olacak


1965 yılında çıkartılan Memur Yasası, ismi dahil tamamen değiştirilecek. Çelik, çağın ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, yeni kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmayan yasanın tüm unsurları ile gözden geçirileceğini söyledi. Çelik, bir grup gazeteciyle sohbetinde şu bilgileri verdi:


Tek tip kamu rejimi


657 sayılı devlet memurları yasası yaşlandı. Artık emekliye ayrılması gerekiyor. 5 ayrı kamu personel rejimi düzenlemesi var. Hepsi tek elde toplanacak. Devlet Personel Başkanlığı çalışma yürütüyor. Bu meseleye neşter vuracağız.


Tarifler yeniden


Yapılanmaya acil bölümlerden başlanacak, uzun vadede tamamı değişecek. İki ayrı çalışma yapılıyor. Memur tanımından başlayarak, her şeyi yeniden tarif edeceğiz. Eşit işe eşit ücret sistemi, tüm ayaklarıyla hayata geçecek. Kanun Hükmünde Kararnamelerle üst düzey yöneticiler için uygulamaya koyacağımız ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasını tüm kademelere yayacağız.


Transfere son


Kurumlararası transferi ortadan kaldıracağız. Ücret ayarlamasıyla Doğu ve Güneydoğu’yu sürgün yeri olmaktan çıkaracağız. Sadece İstanbul, Ankara’da değil, Kars’a ve Ağrı’ya gidip çalışmak isteyecekler. Çalışılan bölgenin durumuna göre ücret uygulaması olacak.


Kurumlarda deprem var


Müsteşar, genel müdür, genel müdür yardımcısı düzeyinde maaşlar eşitlenecek. Bürokrat maaşlarına alt ve üst sınır gelecek.
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) tarih olacak. Bu kurum, Devlet Personel Başkanlığı bünyesine alınacak. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı’na bağlanacak.
Denizcilik Müsteşarlığı kaldırılacak, görevleri Ulaştırma Bakanlığı’na devredilecek. Çalışma Bakanlığı’nın 21 bölge müdürlüğü, 81 ildeki İş-Kur müdürlükleri kapatılacak. Bu birimler illerde ‘Çalışma ve İstihdam İl Müdürlükleri’ adı altında toplanacak.
SGK bünyesinde Emeklilik ve Sigorta adı altında iki genel müdürlük kurulacak.


Kıdem Tazminatı Fonu bu dönemde gündeme gelmez


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Çalışanların mağdur edilmemesi için formül geliştiriyoruz. Mevcut çalışanların haklarının yasanın çıktığı tarih itibariyle korunması, sonra da kurulacak fona devredilmesi önerisi var. Düzenlemenin yasa yürürlüğe girdikten sonra işe başlayanlara uygulanması da öneriliyor. Bugünün konusu değil, bu yasama döneminde de gelmez.”



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