657 bin ağacın kesildiği Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi!

Yapımına 2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi havadan görüntülendi. 2016’da hizmete açılması beklenen yol için bugüne kadar 657 bin ağaç kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, köprü ve otoyolla bağlantılı olarak yapılacak 3. Havalimanı inşaatı içinde 1 milyondan fazla ağacın kesileceği iddia ediliyor.

’Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ adı verilen üçüncü köprü ve bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu’nun devam eden inşaat çalışmalarını havadan görüntüleyen foto muhabiri Sökmen Baykara, fotoğraflarda Sarıyer Garipçe ile Beykoz Poyrazköy ayaklarının tamamlandığının ve büyük bölümünün bitirildiğinin gözlendiğini aktardı.

Fotoğraflarda, Kuzey Marmara Otoyolu için her iki yakadaki ormanlık alanda çok sayıda ağacın kesildiği de görüldü.

Mahkeme hukuka aykırı bulmuştu

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, 3’üncü Köprü’nün bağlantı yollarının Beykoz ve Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan geçişlerine ilişkin imar planı İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Mahkeme, Kuzey Marmara Otoyolu’nun bu bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013’te onaylanan 1/5 binlik plan tadilatını da hukuka aykırı bulmuştu.

Plan tadilatında Çevre Düzeni Planı’nın ihlal edildiği, ekolojinin olumsuz etkileneceği ve bakanlıkça yapılan planın Boğaziçi Kanunu’na göre hukuka aykırı olduğu tespitleri yapılmıştı.