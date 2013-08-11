652 yıllık Kırkpınar'a doping gölge düşürdü

Bu yıl Edirne’de 652.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde önemli altı boylarda birincilik elde eden pehlivanların hepsinde yasaklı maddeye rastlandı. Baş güreşlerinde dereceye giren şampiyon Ali Gürbüz, ikinci İsmail Balaban, üçüncüler Orhan Okulu ve Recep Kara’nın sonuçlarınınsa yarın açıklanması bekleniyor. Başpehlivanların test sonuçlarının yarın açıklanacak olması, akıllara “Ya başpehlivanlar da dopingli çıkarsa” sorusunu getirdi.

Radikal’den Efkan Bucak’ın haberine göre, Hamza Yerlikaya başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonu, bu yıl ilk “doping baskını’nı haziran ayında İzmit’te yapılan Sekpark Yağlı Güreşleri’nde gerçekleştirmişti. Meydanda güreşler devam ederken doping testi yapılacağının anons edilmesinin ardından aralarında başpehlivan Ali Gürbüz’ün de bulunduğu Belek Belediyespor güreşçileri, 50 bin TL’lik anlaşmalarından vazgeçip kispet giymeden çayırdan ayrılmışlar, bu olay diğer pehlivanların dikkatini çekmişti. Belekli sporcularsa kendilerine karşı komplo olduğunu öne sürmüşlerdi. O gün numune veren başpehlivan Serhat Gökmen ve alt boylardan Özer Ay dopingli çıkmış, Kırkpınar’da güreşmemişlerdi.

Doping tespit edildi, Kırkpınar’da güreşti

Doping testleri Silivri, Antalya ve Kızılcahamam’da devam ederken başpehlivanlar Murat Aydoğdu, Gökhan Arıcı, Sermest Bulut, Ali Altun, Ahmet Selbest, Bekir Seçim ve Süleyman Aykırı’yla büyük ortadan Bilal Kıvrak’ın da numuneleri “pozitif” çıktı. Bu isimlerin bazılarının kanında üç ayrı yasaklı maddeye rastlanırken birçoğunun itiraz hakkını kullanmadığı öğrenildi. Aralarından birinin numunesinde “testesteron”a rastlanırken, bu isim “Vücudum kendisi üretiyor” diyerek itiraz etti. Söz konusu sporcuların sonuçları Kırkpınar sonrası açıklandığı için hepsi Sarayiçi’nde güreşti. Hatta Sermest Bulut çeyrek finale kadar yükseldi.

Alt boyların çoğunda doping çıktı

Kırkpınar’da ise her yıl olduğu gibi bu yıl da er meydanında baş, baş altı, büyük orta, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boyda dereceye girenlere doping testi uygulandı. Sonuçsa üzüntü yarattı: Başaltında ilk ikiye giren ve bayramdan sonra başpehlivanlık kategorisinde güreşmeleri beklenen Abdullah Kaçmazoğlu ve Sinan Kaya’nın testleri “pozitif” çıktı. Aynı şekilde büyük orta birincisi Cemali Küçükgüçlü, küçük orta büyük boy birincisi Kazım San, küçük orta küçük boy birincisi Kürşat Korkmaz’la küçük orta büyük boyda güreşen Mustafa Seçim’de yasaklı maddeye rastlandı. Dopingli çıkan sporcuların hepsi Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilerek savunmaları istendi. Savunmaların alınmasının ardından bu sporcular ya suçsuz bulunacak yahut iki yıl men cezası alacak.

Ceza almadan güreşiyorlar

Yağlı güreş camiası şimdi merakla başpehlivanlık doping testi sonuçlarını bekliyor. Herkesin temennisi Gürbüz’ün temiz çıkması zira genç başpehlivan efsane isim Ahmet Taşçı’dan sonra yağlı güreşin yeni yüzü oldu ve Antalyalı sporcuda doping çıkması ata sporuna büyük darbe vuracak. TGF Başkanı Hamza Yerlikaya ve Yağlı Güreş Yürütme Kurulu Başkanı efsane başpehlivan Ahmet Taşçı’ysa dopinge karşı kararlı mücadelelerine her fırsatta devam edeceklerini dile getiriyorlar. Federasyonun bu uygulamaları pehlivanlar tarafından büyük destek görüyor zira camiada ortak kanı, doping kullanımının haksız rekabete neden olduğu... Önceki yıllarda bazı ceza alan isimlerin sanki hiç bir şey olmamışçasına üst kategoriden devam ettirilmesi de tepki çekiyor.