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Dünya

650 bin Euro'ya AB vatandaşlığı veren ülke

Akdeniz'de küçük bir ada devleti olan ve Avrupa Birliği üyeliği bulunan Malta, 650 bin Euro karşılığında vatandaşlık vereceğini açıkladı.

13 Kasım 2013 14:52

Avrupa Birliği üyesi Malta, 650 bin Euro karşılığında vatandaşlık vermeyi kararlaştırdı. Malta bu uygulamayla zengin yatırımcıları ülkeye çekmeyi hedefliyor.

Vatandaşlık yasası Malta parlamentosunda bugün kabul edildi. Malta Başbakanı Joseph Muscat, söz konusu yasayla ülkeye yatırım yapma potansiyeli bulunan "yüksek donanımlı" insanları çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl içinde 45 kişiye vatandaşlık hakkı tanıyarak, 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirten Muscat, Malta vatandaşı olanların ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde çalışma ve oturma iznine sahip olacaklarını ifade etti.

Yatırım kuruluşu Henley and Partners CEO'su Eric Major, Malta medyasını yaptığı açıklamada, bu yöntemle her yıl 200-300 kişinin Malta vatandaşlığına geçeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği üyesi olan Malta aynı zaman Schengen anlaşmasına da dahil. Malta'nın ABD ile de özel bir vize anlaşması bulunyor.

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