T24 LogoT24 Logo
Gündem

65 yıllık fabrika rezidans yapılmak için yıkılıyor

Bölgedeki yapılaşma hızla artıyor...

04 Temmuz 2017 13:25

Bakırköy Osmaniye’de bir zamanlar beş bin işçinin çalıştığı 65 yıllık Aksu İplik Dokuma Fabrikası lüks konut ve rezidans yapılmak üzere yıkılacak.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nnun haberine göre, Veliefendi Hipodromu’nun hemen karşısında bulunan 27 bin metrekarelik fabrika arazisine 590 konut 35 dükkanı içeren projesini, İstanbul Valiliği’ne sunan Özaksu Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş, ÇED sürecini başlattı. Valiliğe sunulan tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, projenin toplam süresi 36 ay olarak planlanmış.

Projenin hayata geçmesi için yıkım çalışmalarına Eylül 2017’de, hafriyat ve zemin işlerine de Aralık 2017’de başlanacak. Projenin tamamlanıp iskana ve işletmeye açılması için belirlenen tarih ise Ağustos 2020. Bakırköy Adliye Sarayı ve Marmara Forum AVM’nin yapılmasıyla birlikte, eskiden fabrikalar semti olan Osmaniye hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bölgedeki yapılaşma hızla artıyor. Adliyenin yakın çevresindeki konutlar avukatlık bürolarına dönüşürken Osmaniye Mahallesi’ndeki konut ve iş yerlerinin kiraları da hızla artmaya başladı.

ETİKETLER

FabrikaBakırköyOsmaniyeRezidansYıkılıyor65 yıllık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24