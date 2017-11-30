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65 yıl hapis cezası ile aranıyordu

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde adam öldürme, adam kaçırma ve yağma suçlarından 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 50 yaşındaki M

30 Kasım 2017 01:06

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde adam öldürme, adam kaçırma ve yağma suçlarından 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 50 yaşındaki M.Y. polisin operasyonuyla yakalandı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü, hakkında 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.\'yi takibe aldı. Hakkında adam öldürmek suçundan 30 yıl, para için adam dağa kaldırmak suçundan 21 yıl 4 ay, gece vakti silahlı yağma yapmak suçundan 8 yıl 4 ay ve cürüm eşyasını almak suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. yakalandı. M.Y. yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. 

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