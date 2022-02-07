65+ Yaşlı Hakları Derneği: Isparta’da yaşanan elektrik kesintisi krizi hepimiz için uyarı olmalı

T24 Haber Merkezi

65+ Yaşlı Hakları Derneği, Isparta'da yoğun kar yağışının neden olduğu elektrik kesintisi hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm yetkililer ve ilgililer acilen yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan gruplar için afet planlaması yapmalı” dedi.

"Kentlerimiz, köylerimiz afet durumları karşısında büyük ölçüde hazırlıksız" olduğunu belirten dernek, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’yla da danışarak şu uyarılarda bulundu:

"I. "Afet Yönetimi"nin sadece insanları enkaz altından kurtarmak, hastaneye yetiştirmek, yangın söndürmek gibi müdahaleler olmadığını, aksine en büyük önceliğin insanları tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetlerin öncesinde azaltmak olduğunu artık anlamak, benimsemek ve kentlerimizi, köylerimizi buna göre hazırlamak durumundayız.

II. Her şeyden önce, her yerleşim yerinin kendi koşullarına göre hazırlanmış, kes-yapıştır olmayan, katılımcı, kapsayıcı ve işler planlama yapılmalıdır.

III. Yerel yönetimler,

⦁ kendi yetki alanlarında afetlerden etkilenecek yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseleri önceden belirlemeli ve destek grupları oluşturulmalı,

⦁ afet uyarısı yapıldığında bu kişilere ya da ailelerine, komşularına ve onlardan sorumlu destek gruplarına ulaşarak özel olarak uyarmalı,

⦁ gerekiyorsa hızla tehdit altındaki bölgeden uzaklaştırabilecek ya da tahliye edilemeyecekleri durumlar için portatif ısıtıcı, sağlık vb. malzemelerin acilen temini için hazırlıklar yapmalı,

⦁ afet sırasında sağlık ve esenliklerini kontrol edebilecek kapasiteyi oluşturmalı, bunun için gerekiyorsa destek grupları ile birlikte tüm gönüllüleri seferber etmeli,

⦁ yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseler, özellikle akıllı telefon gibi dijital araçları kullanmak konusunda eğitilmeli ve dayanışma amaçlı sosyal medya gruplarına dahil edilmeli,

⦁ yaşlı ve kırılgan durumda kişilerin aile bireyleri, yakınları, komşuları bu kişilerle ilgili hazırlıklar konusunda önceden bilgilendirilmeli, planlamanın aktif paydaşı olarak eğitilmeli ve onların ihtiyacına özel acil durum malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.

Yazın orman yangınları, kışın kar fırtınaları, farklı mevsimlerde seller, ülkemizin pek çok yerleşimini tehdit eden deprem gibi afet durumlarına karşı her kurumun üzerine düşen görevler olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

İlgili kamu kurumları kadar, elektrik dağıtımı ve ulaşım gibi temel hizmetleri yürüten özel şirketler de bu konuda sorumluluklarına sahip çıkmalıdır."