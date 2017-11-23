T24 LogoT24 Logo
Gündem

65 yaşındaki sanığa, 3 çocuğa cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 10-12 yaşlarındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan 65 yaşındaki Ali Elmas'a 30 yıl hapis cezası verildi

23 Kasım 2017 18:33

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 10-12 yaşlarındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan 65 yaşındaki Ali Elmas\'a 30 yıl hapis cezası verildi.
Emek Mahallesi\'nde oturan 12 yaşındaki A.T. ile 10 yaşlarındaki Z.Ö. ve A.T., geçen haziran ayında ailelerine, aynı mahallede oturan ve \'Ali Dede\' dedikleri Ali Elmas\'ın kendilerine elle sarkıntılıkta bulunduğunu söyledi. Çocukların ailelerinin polise başvurarak şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alınan Elmas çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Ali Elmas, bugün yapılan duruşmada suçsuz olduğunu öne sürerek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim de torunlarım var. Hiçbir kötü alışkanlığım yoktur. Ben çocuklara karşı bir davranış içerisinde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum\" dedi.
Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkeme tutuklu sanık Ali Elmas\'a 3 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRAli ElmasEmek MahallesiDedeEskişehirAğır Ceza MahkemesiBenimHiçbirBenTahliyemiAğır Ceza Mahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24