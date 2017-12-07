65 yaşındaki kadın intihar etti

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, bunalıma giren 65 yaşındaki Saadet S., kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Yavukluoğlu Sokak\'ta oturan Saadet S., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, kendini ağaca astı. Bugün saat 13.00\'te Saadet S.\'nin ağaca asılı bedenini gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saadet S.\'nin öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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