65 yaşındaki adamın kabusu oldu: 9 yıldır evine sipariş etmediği pizzalar geliyor

Belçika'da Jean Van Landeghem adlı 65 yaşında bir adam evine yıllardır sipariş etmediği pizzalar geldiğini söyledi. Landeghem, sipariş etmediği pizzalar yüzünden geceleri uykularının kaçmaya başladığını söyledi.

Independent Türkçe'nin Brussels Times'dan aktardığı habere göre, 65 yaşındaki Van Landeghem, “Her şey 9 yıl önce başladı” dedi ve ekledi: "Bir kurye bana aniden bir sürü pizza getirmeye başladı. Ama hiç sipariş etmemiştim."

Van Landeghem, ilk başta, teslimat adresinde bir hata olduğunu düşündü. Ancak pizza, kebap, pide ve sipariş etmediği diğer yiyecekler evine akmaya devam etti. Yaşlı adam, sürekli olarak Turnhout ve civarındaki bölgelerden çeşitli yemek siparişleri aldığını söyledi. Bir keresinde gece 2’de sipariş geldiğini söyleyen adam, sözlerine şöyle devam etti: Artık hiç uyuyamıyorum. Sokakta bir scooter sesi duyunca sıçrıyorum.

Ocak 2019’da bir gün, Van Landeghem’in evine farklı 10 kurye geldi ve toplamda 14 pizza teslim etti. Yaşlı adam, “Pizzaları hep reddettim, bu yüzden bir şeye para ödemedim” diye konuştu. Bu teslimatların gönderen kişileri maddi zarara uğrattığını ifade eden Van Landeghem, “10 siparişin geldiği gün hesapladım, tam 450 euro ediyor” dedi.

Yaşlı adamın evine, bazen de dondurulmuş pizzalar geliyor.

Van Landeghem kendisini taciz eden kişinin hala bulunamadığını söyledi.