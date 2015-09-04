65 yaş üzeri yolcuların halk otobüslerinde ücretsiz seyahat hakkı tehlikede mi?

65 yaş üzeri yolcuların özel halk otobüsleri tarafından ücretsiz taşınması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Halk otobüsü işletmecilerinin, 65 yaş üzeri vatandaşları ücretsiz taşıdıklarını ve bunun için devlet desteği görmedikleri şikayetleri üzerine 7 Nisan’da torba yasa çıkarılmıştı. İşletmeciler, ilgili yönetmeliğin hala çıkarılmamış olmasından şikayet ederek, “Çözüm bulunmazsa ücretsiz taşımaya son veririz” şeklinde uyarıyor.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; 7 Nisan'da çıkarılan torba kanunla 65 yaş ve üzerindeki yolcuların özel halk otobüsleri tarafından ücretsiz taşınması için işletmecilere destek verilmesi düzenlemesi getirildi. İlgili yönetmeliğinse 7 Ekim’e kadar çıkarılması gerekiyor. Ancak yönetmeliğin hazırlanmadığını anımsatan otobüsçüler “Çözüm bulunmazsa ücretsiz taşımaya son veririz” diyor.

Halk Otobüsleri Derneği ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan sorunun çözülmesini istedi. Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, tarafları pazartesi toplantıya çağırdı. Toplantıda bedava taşımayla ilgili kriterlerin belirlenmesi bekleniyor.

65 yaş üzeri vatandaşlara bedava ulaşım hizmeti nedeniyle özel halk otobüsü sahiplerine devlet tarafından hiçbir ödeme yapılmadığı ve otobüs sahiplerinin mağdur edildiği belirtilerek, geçtiğimiz Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’ye kanun teklifi ve dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'a soru önergesi vermişti.

Halihazırda 65 yaş üzeri yolcular, tüm İETT otobüsleri, TCDD hatları, İstanbul Ulaşım Hatları, İstanbul Otobüs AŞ. Hatları, Özel Halk Otobüsü Hatları, Dentur Hatları, İstanbul Şehir Hatları, Turyol Hatları ve Mavi Tur’da ücretsiz seyahat edebiliyor.