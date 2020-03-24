65 yaş üzeri 850 bin kişi geçinebilmek için çalışıyor

BirGün tarafından hazırlanan video, 65 yaşın üzerindeki nüfusun ekonomik durumuna dair çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Nüfusun sadece yüzde 9’unu oluşturan 65 yaşın üzerindekilerden 850 bin kişi geçinebilmek için çalışmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre her gün işe gitmek zorunda olan 142 bin 65 yaş üzeri insan var.

65 yaş üzerindekiler arasında nitelikli, masabaşı iş bulabilenlerin oranı son derece düşük, zira 65 yaş üzerindekilerin yüzde 45’i ilkokul mezunu. Üniversite veya yüksekokul mezunu olanların oranı sadece yüzde 6.6. TÜİK’in verileri 65 yaş üzerindeki insanların teknolojiye ayak uyduramadığını da ortaya koyuyor: Gençlerin yaklaşık yüzde 80’i internet kullanırken 65 yaş üzerinde kullanmayanların oranı yüzde 80’i buluyor.

Durum böyle olunca 65 yaş üzerindekiler beden işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Bunun sonunda onları sağlık sorunları hatta ölüm bekliyor. Videoda aktarılan İşsizlik Meclisi’nin raporuna göre son 2 yılda 65 yaş üzerindeki 213 kişi çalışırken hayatını kaybetti.

Öte yandan 65 yaş üzerindeki 9.500 kişi İŞKUR’a kayıtlı olarak iş arıyor. Bu oran 10 yıl önce 2 binler civarındaydı...