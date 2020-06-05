65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ayında da sonlandırılması planlanıyor

Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için hazırlanan formüle göre, 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacağı düşünülüyor. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

"Yılbaşında Covid-19 konuşmayız"

Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, “Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz. Türkiye dünyaya her konuda örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız” dedi.