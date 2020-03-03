65 yaş üstü İstanbulkartlarda yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada 65 yaş üstü kartların son kullanım tarihinin 31 Mart 2020 tarihinde dolacağı belirtilerek "Vize işlemi yapılmayan kartlar, bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek, tam ücret tarifesine geçecek" denildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin, kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği kaydedildi.

1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi

İstanbul genelinde 1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Vize işlemi, biletmatikte, kart okuma yuvasına bırakıldıktan sonra, 10 saniye gibi kısa bir süre içinde, otomatik olarak yapılmakta. Ayrıca, aynı işlemi İstanbulkart dolum bayilerine giderek gerçekleştirmek de mümkün.

İstanbul genelinde 1227 biletmatik ve 1436 dolum bayisi bulunuyor. Kullanıcıların, İstanbulkartları'nın vize işlemi yapması için sınırlanmış bir süre bulunmuyor. Ancak, ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen İstanbulluların, 31 Mart günü bitimine kadar vize işlemini yapması gerekiyor.